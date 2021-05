El Gobierno confirma el crimen machista de Zaragoza y subraya que "es el momento de controlar más a los agresores"

La Delegación del Gobierno en Aragón ha expresado su condena por el asesinato de Katia, de 35 años, en Zaragoza en lo que ya se ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género. La delegada del Gobierno, Pilar Alegría, ha convocado un minuto de silencio en las sedes de la Delegación y las Subdelegaciones para mostrar el rechazo a la violencia machista. Alegría ha recordado que es la víctima 29 en Aragón por la violencia de género desde 2003 y ha pedido “unidad” a fuerzas políticos, instituciones y sociedad en su conjunto para acabar con esta lacra que se ha cobrado la vida ya de 1092 mujeres desde el año 2003.

Además, la delegada mantendrá en los próximos días una reunión de trabajo con la coordinadora y las responsables de las Unidades de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Aragón para analizar la situación y avanzar en la colaboración entre las distintas administraciones implicadas. La delegada ha explicado que “estas escabrosas cifras, con cinco mujeres y un menor asesinados en menos de una semana, nos llevan a revisar los protocolos porque algo está fallando”.

Pilar Alegría ha hecho un llamamiento a la “unidad de la sociedad, de los partidos políticos y las instituciones públicas para acabar con esta lacra”. Alegría ha recordado que desde el año 2017 existe en España el Pacto de Estado contra la violencia de género, “fruto de un gran consenso”, sin embargo, Alegría ha pedido “denunciar los negacionismos de aquellos que no quieren llamar a las cosas por su nombre y no reconocer que sigue existiendo esta violencia de género no nos ayuda a erradicarla”, ha explicado Alegría.

Esta mañana, en la Delegación del Gobierno en Aragón, se ha guardado un minuto de silencio en repulsa al crimen donde han estado presentes el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; el General de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana; el Jefe Superior de Policía Nacional, Juan Carlos Hernández; y el General de la Base Aérea, José Luis Ortiz-Cañavate. Así mismo también han participado representantes de asociaciones y colectivos de mujeres.

A lo largo de la mañana están previstas otras concentraciones en las Cortes de Aragón, ante el Parafinfo, a las puertas de la sede del Gobierno autonómico y en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las concentraciones también han tenido lugar en las subdelegaciones de Huesca y Teruel.

Concentración en Huesca HA

Huesca se ha sumado al minuto de silencio con una concentración en la plaza de Cervantes a la que han asistido autoridades de todas las instituciones, encabezada por la subdelegada del Gobierno, Silvia Salazar, y el alcalde, Luis Felipe. Salazar ha mostrado la “condena unánime” de la sociedad ante el asesinato de Katia y ha pedido unidad institucional para combatir la lacra de la violencia de género y arropar a las víctimas. “No se puede hacer de otra manera más que trabajando todos a una. A estas mujeres hay que arroparlas, protegerlas, desde todas las instituciones. Sabemos que algunas tienen problemas para denunciar y de hecho hay muy pocas que denuncian”, ha declarado. Se ha referido al anuncio realizado por el presidente del Gobierno sobre la revisión de los protocolos y a la colaboración con el Ayuntamiento a través de la adhesión al sistema Viogen, de seguimiento integral de los casos. “El Gobierno de España tiene a disposición muchísimos mecanismos, como el 016, para que las mujeres no se sientan solas. Ni una más. No podemos quedarnos solo con esta manifestación de repulsa sino trabajar todos juntos para que esto no vuelva a suceder”.

Por su parte, el alcalde de Huesca ha manifestado el rechazo a la violencia machista, “que mata”. Ha defendido el convenio firmado en 2018 de adhesión al sistema Viogen. “Todos los medios son necesarios para prevenir, para proteger a las mujeres. El Ayuntamiento de Huesca viene trabajando con la DGA y la Subdelegación ya hace unos años y nos exige a la Policía Local un esfuerzo. Pero lo importante es sumar, proteger e ir todos en la misma dirección”.

Junto a ellos han guardado un minuto de silencio a las 10.00, los responsables de los cuerpos policiales, el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Pulido, jefe de la Comandancia, y el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Álvaro Rodríguez, así como el subdelegado de Defensa, José María Ribera. La convocatoria ha contado también con la presencia de la Delegada de la DGA, Carmen Luesma, la diputada en el Congreso Begoña Nasarre o el diputado provincial Antonio Biescas.

El Gobierno confirma naturaleza machista del asesinato

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del asesinato de Katia, lo que eleva a 14 el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año (1.092 desde 2003).

En un mensaje en Twitter, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que la víctima tenía un hijo menor de edad y que existían denuncias previas contra el presunto agresor.

El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a seis en 2021 y a 310 desde 2013.

El crimen tuvo lugar la noche del sábado al domingo en el barrio de Las Fuentes. El presunto asesino mató a su pareja y posteriormente se arrojó al vacío y fue detenido por la Policía Nacional.

Fuentes policiales informaron de que el hombre, que tenía una orden de alejamiento de la víctima, tiene numerosos antecedentes por diferentes delitos, entre ellos por malos tratos.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera que tras los asesinatos machistas de la última semana es "es el momento de controlar más a los agresores".

En declaraciones en la Cadena Ser, Rosell considera que deben mejorarse los protocolos de protección porque en algunas comunidades están "muy desactualizados" para dar respuesta a las necesidades de las mujeres.

"Los protocolos de protección siempre pueden mejorar; hemos detectado que había varias mujeres detectadas como víctimas de violencia de género en varios ayuntamientos que no estaban relacionados entre sí".

Para Rosell, se pone demasiado el acento en la denuncia. "Es una puerta (policial y judicial) para la salida de la violencia pero no debe ser la única para solucionar el problema de la violencia porque es una puerta muy estrecha para muchas mujeres que no tienen la posibilidad denunciar, como las mujeres que están en situación irregular".

"Una denuncia no puede proteger como todo un Estado", ha aseverado la responsable de la Delegación de Gobierno, quien ha opinado que "el sistema solo atiende llamando a las víctimas; quizá sea el momento de controlar más a los agresores".

"Sin minimizar el problema, es el año que menos víctimas ha habido desde que se computan", ha recordado.

Tras el fin del estado de alarma, para la delegada se recupera la normalidad en todos los ámbitos, como en la violencia de género que había descendido en ese periodo, y ha alertado de que las situaciones de separaciones y divorcios son especialmente peligrosos para "unas víctimas que no encuentran todo el apoyo social y la sensibilidad que debían".

Rosell ha lamentado que algunas comunidades llevan "una dinámica de recortar, de perseguir a las víctimas y después llevarse las manos a la cabeza. Las mujeres se tienen que sentir más escuchadas y más acompañadas por el sistema".