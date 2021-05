Isabel Celaá: "En el nuevo curso la presencialidad será total"

El curso de la pandemia llega a su fin y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hace un balance "muy positivo", después de que, a pesar del coronavirus, se hayan podido mantener los colegios abiertos desde septiembre. Ahora toca abordar cómo será el próximo año académico y por ello el ministerio acordó este miércoles un nuevo protocolo con las autonomías.

En una entrevista con 20minutos, la ministra habla sobre ese protocolo "dinámico", sobre el desarrollo de la recién estrenada reforma educativa y el rechazo que genera en la oposición, sobre la nueva ley de FP y también sobre la situación en Ceuta y sobre cómo ve la legislatura tras la contundente victoria de Isabel Ayuso en Madrid y la salida de Pablo Iglesias del Gobierno.

¿Qué balance hace del curso de la pandemia?

Muy satisfactorio. Tuvo su cuna en el gran acuerdo alcanzado en junio sobre una propuesta del Ministerio que las comunidades aceptaron. Todos estuvimos de acuerdo en plantear centros seguros y la presencialidad como máximo valor. Nunca hemos llegado siquiera al 1,7% de aulas cuarentenadas. Es el resultado del trabajo de direcciones, profesorado y alumnos, que son dignos de elogio por cómo han llevado la mascarilla desde los seis años. El éxito es colectivo, el sector educativo ha mostrado una fortaleza extraordinaria y ahora avanzaremos con mayor ambición.

Los profesores han criticado en algunas ocasiones que los centros han actuado de manera distinta ante situaciones similares por falta de criterios claros y concretos. ¿Ha faltado claridad?

En absoluto. La claridad es verificable. Todas las medidas estaban bien escritas. Ya en junio todos los centros tenían el protocolo higiénico sanitario, que luego fuimos actualizando, como actualizaremos este en función de la pandemia. Lo que sí valoramos de manera muy poderosa es la ventilación frecuente natural y la mascarilla.

Las quejas eran más sobre las actuaciones a seguir en caso de contagios.

Cada centro tiene autonomía. En general lo han llevado muy bien, en conexión con el centro de salud. Hablamos de 8 millones de alumnos, 425.000 aulas y 30.000 centros. En un universo tan grande se dan múltiples situaciones.

¿Cómo va a ser la EVAU?

Como el año pasado, que fue un éxito. Vamos a la presencialidad, esta vez sin cambiar las fechas. Los alumnos se examinarán sobre el 13 o el 14 de junio.

¿Habrá también más opciones para elegir preguntas?

Sí. La prueba también será igual.

¿Cuál es el plan para el curso que viene?

Planteamos una distancia interpersonal en las aulas de 1,2 metros en vez de 1,5 y el mayor énfasis está puesto en la presencialidad total, siempre que la pandemia no se eleve a una alerta 3 o 4. El año pasado hubo aulas de mayores que tuvieron que mantener la semipresencialidad, pero ahora tenemos más ambición porque la vacunación va como un rayo.

Madrid y Murcia plantean reducir esa distancia a un metro.

La distancia la establece Sanidad. Nosotros la respetamos porque la pandemia no ha acabado y tenemos que ir con cautela.

¿Se revisará el protocolo antes de iniciar el curso? ¿Cuándo?

El protocolo es dinámico y me reúno con los consejeros con frecuencia. El año pasado fuimos mes a mes y, a finales de agosto, hubo una reunión conjunta con Sanidad y para actualizar los acuerdos de junio. Este año, antes de septiembre, habrá al menos una reunión más.

Se habla de regresar a los 25 alumnos por aula en Primaria. ¿No se han planteado aprovechar la experiencia de la pandemia para reducir ratios?

Las ratios no aumentan ahora ni disminuyeron antes. De facto bajaron por el cupo Covid de casi 40.000 docentes que incorporamos este curso. La petición que ha hecho este Ministerio es que esos recursos humanos se conserven, porque han servido para mejorar la convivencia en los centros, que los alumnos saquen mejores notas...

¿Qué margen tiene el Ministerio para conseguir que se queden?

Hasta ahora hemos tenido bastante, porque hemos financiado lo que históricamente jamás se había financiado. El curso 20-21 pusimos sobre la mesa un fondo Covid de 2.000 millones.

¿En qué situación está la entrega de dispositivos con conexión a internet a los alumnos más vulnerables para abordar la brecha digital?

El programa Educa en Digital llega tarde pero llega. Ha funcionado con 32 actuaciones administrativas, cinco ministerios, 17 comunidades... Es un éxito porque todas han participado. Los dispositivos llegan cuando termina el curso, pero no eran para este curso: nuestro proyecto es que todos los alumnos tengan uno y a quienes no pueden, debemos facilitárselo. Estarán los casi 500.000 y otros 300.000 que llegarán por la vía de los fondos europeos.

¿Cómo va la elaboración del nuevo currículo? Hay dudas sobre las competencias, los aprendizajes "imprescindibles y deseables", las evaluaciones... Las familias se preguntan qué van a aprender sus hijos.

Aprenderán muchísimo, que disipen las dudas. Y lo más interesante es que van a tener conocimientos para aplicar, no inertes. Hay conocimientos esenciales y deseables, que son bienvenidos.

¿Hay ya una lista?

En eso se está trabajando. Pero ese deslinde no es técnico. Cuando trabajamos en el desarrollo del currículo no estamos separando entre lo esencial y lo deseable. Trabajamos en un currículo que proporcione, y esto sí es técnico, un perfil de salida al alumno que le permita tener los conocimientos necesarios para afrontar los desafíos del siglo XXI. No nos interesa tanto ocupar la mente con acumulaciones de datos, sino activar todas las posibilidades de un alumno para que pueda resolver problemas y saber cómo funcionan las cosas.

¿Cómo quedarán las asignaturas?

Las materias que entran y salen están en la Lomloe. Es verdad que la ley ha aumentado algunas materias transversales o algunos desarrollos de destrezas, como por ejemplo la competencia lectora –que está bien presente en los centros educativos– o una educación para el desarrollo sostenible, y hay que incorporar contenidos sobre lo que significa la utilización de los residuos, la economía circular… También hablamos de los valores cívicos y éticos, porque una persona tiene que saber conducirse ante los desafíos que se le presentan con habilidades para comunicarse, organizarse en un grupo de trabajo…

El TC ha admitido recursos de PP y Vox contra la Lomloe, que se desplegará en varios años. ¿Le preocupan esos recursos o que un nuevo Gobierno la modifique?

Todas las autonomías trabajan en desarrollar la Lomloe, que ha sido visada por prestigiosos letrados. Habría sido deseable llegar a un acuerdo, pero a veces es posible y a veces no. Cuando alguien rechaza debatir antes de ver el texto... La Comunidad de Madrid está elaborando su propia ley educativa. Vivimos en un Estado de derecho y las leyes orgánicas tienen rango superior a las leyes de una asamblea legislativa. Ninguna norma que contradiga la ley orgánica es válida.

¿Le preocupa que la consejera de Murcia esté a favor del pin parental?

El pin parental no cabe. Vulnera la autonomía del centro, la libertad de cátedra y el derecho a la educación integral. Si se aprueba, el Gobierno pondrá la norma a disposición judicial.

¿Han vuelto a reunirse con las familias de alumnos que asisten a centros de educación especial?

Hubo quejas. Mantuvimos reuniones, la ley dice que los centros no se van a cerrar y ningún país sensato los cerraría. Lo que también decimos es que queremos mejorar los recursos en los centros ordinarios.

¿En qué punto está la ley de FP?

La estamos elaborando. Queremos rescatar la FP de ser la hermana menor del sistema educativo y establecer un itinerario de primera. La FP sirve además para mejorar la cualificación y la formación a lo largo de la vida.

¿Hay nuevas titulaciones?

Sí, hay titulaciones correlativas a la demanda en ciberseguridad, inteligencia artificial, big data... Hemos actualizado la mitad del catálogo de cualificaciones profesionales, hemos elaborado 33 títulos y habrá 60 más en tres años. Queremos una FP en conexión absoluta con el empleo, la empresa está trabajando codo con codo con el Ministerio y hay grandes expectativas en el mundo empresarial.

¿Cuándo se aprobará?

Irá al Consejo de Ministros antes de que acabe el curso.

¿En qué situación está la crisis de Ceuta?¿Qué va a pasar con los niños que están llegando?

La situación está estabilizada, las calles, en paz y todos los centros están abiertos. Siento una profunda tristeza al ver niños y jóvenes luchando por su vida, tendrían que estar en la escuela en Marruecos. Reconozco el gran trabajo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Espero que la situación se arregle. Queremos que Marruecos se corresponsabilice del respeto a las fronteras.

¿Cómo ve la legislatura tras el 4-M, la marcha de Iglesias...? ¿Agotará el Gobierno su mandato?

El Gobierno tiene el poder legítimo de las urnas y un gran proyecto económico y social, donde la Educación es un cimiento básico para que funcione el ascensor social y proporcionar empleo a los jóvenes. Tenemos también los fondos europeos. Una vez superada la pandemia es cuando la legislatura toma normalidad y vamos a cumplir, porque los ciudadanos esperan respuestas.