Guía de la EVAU 2021 en Aragón: calendario de exámenes, sedes, simulador de notas y posibles reclamaciones

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad del presente curso académico ya tiene fechas. La convocatoria ordinaria contempla pruebas entre el 8 y el 10 de junio, con tres exámenes en la primera jornada y cuatro en las otras dos. El mismo esquema se repite para la convocatoria extraordinaria, fijada para los días 5, 6 y 7 de julio. Los alumnos convocados repartirán sus esfuerzos entre las asignaturas troncales y las optativas, para aspirar a obtener una mejor nota y entrar en las carreras seleccionadas.

Fechas, horarios y duración de los exámenes de la EVAU en Aragón



Primer día: 8 de junio, martes / 5 de julio, lunes:

Historia de España II a las 11.15. Duración 1h. 30m.

Lengua Castellana y Literatura II a las 16.00. Duración 1h. 30m.

Lengua Extranjera II (Inglés) a las 18.15. Duración 1h. 30m.

Segundo día: 9 de junio, miércoles / 6 de julio, martes:

Física - Historia de la Filosofía a las 9.00. Duración 1h. 30m.

Diseño - Economía de la Empresa a las 11.15. Duración 1h. 30m.

Biología - Fundamentos del Arte II - Latín II a las 16.00. 1h. 30m.

Dibujo Técnico II – Geografía a las 18.15. Duración 1h. 30m.

Tercer día: 10 de junio, jueves / 7 de julio, miércoles:

Historia del Arte - Química a las 9.00. Duración 1h. 30m.

Artes Escénicas - Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II a las 11.15. Duración 1h. 30m.

Cultura Audiovisual II - Griego II - Matemáticas II a las 16.00. Duración 1h. 30m.

Geología - Lengua Extranjera II (Alemán y Francés) a las 18.15. Duración 1h. 30 m.

A qué hora hay que presentarse a los exámenes de la EVAU

Es necesario acudir los días indicados a la sede del Tribunal correspondiente, media hora antes del comienzo de cada prueba. En los carteles expuestos en la sede del Tribunal se podrán consultar las aulas concretas donde se realizarán los exámenes. Los estudiantes serán llamados para entrar al examen por orden alfabético. En las materias troncales generales de modalidad se llamará con una lista a los estudiantes de la fase obligatoria y con otra a los de la fase voluntaria.

Qué documentación hay que presentar para la EVAU

Es obligatorio presentar un documento identificativo oficial (DNI, Tarjeta de residencia, pasaporte, carné de conducir), la ficha de inscripción actualizada y las etiquetas identificativas personales. A los alumnos de convocatorias anteriores o que realizaron previamente preinscripción estas etiquetas les serán entregadas por el tribunal.

Qué se puede llevar a los exámenes y qué no

Es imprescindible llevar las etiquetas adhesivas con el código personal en buen estado de conservación mientras duren las pruebas ya que se debe pegar una en la cabecera oficial de cada examen que se realice. Si la inscripción se ha realizado en el mismo centro de Bachillerato se facilitarán a través del mismo; en el resto de los casos los estudiantes recibirán las etiquetas al ser llamados a examen el primer día.

Se debe llevar un bolígrafo o pluma de tinta azul y/o negra.

Sólo se permitirá el uso de instrumentos particulares en los siguientes ejercicios:

En el examen de Latín II podrá utilizarse diccionario Latín - Español (por ejemplo, VOX, SM, etc.), permitiéndose el uso de sus apéndices gramaticales pero no de aquellas páginas (interiores o apéndices) con contenidos literarios y de evolución del latín al español (ej.: las páginas interiores de SM). En este último supuesto se graparán o separarán las páginas mencionadas antes del comienzo de la prueba.

En el examen de Griego II se podrá utilizar cualquier diccionario de Griego-español, y su apéndice gramatical, que no será grapado ni arrancado.

Solo se podrá utilizar una calculadora en los ejercicios de Economía de la Empresa, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II y Química. Se podrán usar calculadoras siempre que no sean programables, ni dispongan de pantalla gráfica o permitan la resolución de ecuaciones u operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas o integrales. Tampoco podrán almacenar datos alfanuméricos y deberán ser sin tapa.

Materiales que podrán llevar los alumnos al examen de Dibujo Técnico II: escuadra, cartabón, regla graduada en milímetros (o escalímetro que incluya la escala 1:1), compás, lápices o portaminas con durezas diferenciadas: minas duras (por ejemplo: 2H o 3H, o en nomenclatura numérica: 3 o 4) y blandas (HB o 2), gomas de borrar y sacapuntas y/o afilaminas (o un trozo de papel de lija), transportador (opcional). No se permitirá el uso de cualquier otro tipo de plantillas ni de tableros con paralex ni tecnígrafos ni de calculadoras.

Para la asignatura de Diseño, los alumnos podrán llevar todo tipo de materiales de dibujo, reglas, instrumentos de corte, adhesivos, papeles de colores o cartulinas, siempre y cuando no requieran el empleo de recipientes con líquidos (se aceptarán pinceles y rotuladores que incorporen depósito integrado). Únicamente se aceptarán papeles con colores planos para usar como fondos. No se podrá llevar fotocopias con familias tipográficas o textos para recortar o copiar, ni revistas, ni tipografías transferibles o calcas, ni plantillas de textos o tipos.

Los objetos que no se vayan a usar en los exámenes (libro, teléfonos móviles, etc…) se depositarán en el lugar que indique el Tribunal. No se permitirá ni el uso ni la posesión de aparatos electrónicos, calculadoras, relojes de cualquier tipo, teléfonos móviles (encendidos o apagados), pulseras, libros, apuntes, correctores, instrumentos particulares ni otros objetos distintos de los que se hayan permitido para determinados ejercicios. Todos estos objetos que no estén autorizados serán considerados como "chuletas". Los estudiantes que copien durante la realización de algún examen, tengan a su alcance cualquier tipo de “chuleta” o, en definitiva, utilicen o cooperen en procedimientos fraudulentos, serán expulsados de la sala de examen y calificados como no aptos en la EVAU. Todos los estudiantes deberán mantener los pabellones auditivos visibles para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos. Solo podrá utilizarse el papel oficial de examen que consiste en un tríptico al que hay que ceñirse.

Al comienzo de cada ejercicio se entregará el tríptico de examen y una cabecera, en la que se pegará una de las etiquetas con el código personal. En la cabecera se deberá escribir: curso, apellidos y nombre, DNI, centro de educación secundaria y materia de examen.

Las carillas del tríptico se deberán numerar del 1 al 6 y se escribirá el nombre del ejercicio a realizar.

No se firmará en ningún ejercicio, ya que cualquier marca de identificación personal supondrá la nulidad del examen.

Una vez realizado el examen se deberá pegar la cabecera en la primera hoja del examen, en el espacio reservado a tal efecto.

Se valorará positivamente el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación o la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto.

Si el estudiante no se presenta a alguno de los ejercicios de la fase obligatoria, en la calificación correspondiente figurará como 'no presentado [NP]', pero a efectos del cálculo de la nota media computará como cero.

Medidas anticovid para los exámenes de la EVAU

Se especificará la ubicación de los accesos de entrada de los estudiantes al edificio, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad física (diversidad funcional) deberán disponer de un acceso específico. En el exterior del edificio, se organizarán, si es preciso, filas manteniendo la distancia física interpersonal mínima de 1,5 metros.

Habrá un aula específica para trasladar a los estudiantes que presenten posibles síntomas de la covid-19 durante la realización de los exámenes.

En las aulas de examen, la distribución de las mesas y/o sillas se realizará manteniendo la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Estarán dotadas de hidrogel alcohólico y de papeleras para depositar pañuelos, mascarillas y cualquier otro material desechable. Antes de las pruebas matinales y antes del inicio de las pruebas vespertinas se procederá a su limpieza y desinfección (incluyendo mobiliario, ordenadores, etc.) y a su ventilación con una duración mínima de 10 minutos. Así mismo, se asegura una correcta ventilación de las aulas o espacios de examen, evitando las corrientes de aire.

Habrá que seguir todas los carteles colocados por el edificio con las indicaciones respecto a las medidas sanitarias obligatorias que hay para cumplir en todo momento.

No deberán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con la covid-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar y/o pérdida de olfato y gusto), aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido.

El estudiante accederá al edificio solo, excepto quienes tengan algún tipo de discapacidad, que podrán acceder acompañados por otras personas.

Todas las personas estarán obligadas al uso de mascarilla en todo momento.

Habrá que mantener en todo momento de la distancia mínima de seguridad (1,5 metros).

A la entrada de las aulas de examen habrá hidrogel para la limpieza obligatoria de cada estudiante en el acceso y a la salida de las mismas.

Una vez finalizado el examen, los estudiantes abandonarán el edificio donde este se haya realizado.

Listado de los centros que acogerán las pruebas de la EVAU en Aragón



El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha autorizado la apertura de un total de 68 centros educativos en 28 municipios de Aragón para la celebración de los exámenes de la EVAU, que se sumarán a las sedes de la Universidad de Zaragoza en las ciudades de Huesca, Jaca, Teruel y Zaragoza, que también se verán aumentadas respecto a otros cursos al incorporar aulas en 16 espacios universitarios.

Centros educativos no universitarios en los que se desarrollará este año la EVAU:

IES Hermanos Argensola (Barbastro)

IES Sierra de San Quílez (Binéfar)

)IES Bajo Cinca (Fraga)

IES Baltasar Gracián (Graus)

Escuela de Arte (Huesca)

IES Ramón y Cajal (Huesca)

IES Pirámide (Huesca)

Colegio Santa Rosa-Altoaragón (Huesca)

IES José Mor de Fuentes (Monzón)

IES San Alberto Magno (Sabiñánigo)

IES Bajo Aragón (Alcañiz)

IES Pablo Serrano (Andorra)

IES Valle del Jiloca (Calamocha)

IES Segundo de Chomón (Teruel)

IES Santa Emerenciana (Teruel)

IES Vega del Turia (Teruel)

IES Fernando Lázaro Carreter (Utrillas)

IES Matarraña (Valderrobres)

IES Conde Aranda (Alagón)

IES Juan de Lanuza (Borja)

IES Emilio Jimeno (Calatayud)

IES Leonardo de Chabacier (Calatayud)

IES Joaquín Costa (Cariñena)

IES Mar de Aragón (Caspe)

IES Reyes Católicos (Ejea)

IES Ródanas (Épila)

IES Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro)

IES Cabañas (La Almunia)

IES La Puebla (La Puebla de Alfindén)

IES Tubalcaín (Tarazona)

IES Río Arba (Tauste)

IES Torre de los Espejos (Utebo)

IES Avempace (Zaragoza)

IES Clara Campoamor (Zaragoza)

IES Elaios (Zaragoza)

Escuela de Arte (Zaragoza)

IES Félix de Azara (Zaragoza)

IES Goya (Zaragoza)

IES Ítaca (Zaragoza)

IES Jerónimo Zurita (Zaragoza)

IES José Manuel Blecua (Zaragoza)

IES Miguel Catalán (Zaragoza)

IES Miguel Servet (Zaragoza)

IES Miralbueno (Zaragoza)

IES Pablo Gargallo (Zaragoza)

IES Pedro de Luna (Zaragoza)

IES Tiempos Modernos (Zaragoza)

IES Luis Buñuel (Zaragoza)

IES Río Gallego (Zaragoza)

IES Santiago Hernández (Zaragoza)

Colegio Padre Enrique de Ossó (Zaragoza)

Colegio Compañía de María (Zaragoza)

Colegio Santa María del Pilar (Zaragoza)

Colegio Sagrado Corazón (Zaragoza)

Colegio San Agustín (Zaragoza)

Colegio Condes de Aragón (Zaragoza)

Colegio San Alberto Magno (Zaragoza)

CPIFP La Salle Santo Ángel (Zaragoza)

Colegio Del Salvador (Zaragoza)

Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza)

Colegio El Buen Pastor (Zaragoza)

Colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza)

Colegio San Valero (Zaragoza)

Colegio Montessori (Zaragoza)

Colegio Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza)

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Zaragoza)

Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza)

IES Gallicum (Zuera)

Los centros y espacios que acogerán las pruebas de la EVAU en la Universidad de Zaragoza serán los siguientes:

Facultad de Derecho

Facultad de Medicina (edificio B)

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Facultad de Ciencias

Edificio de Matemáticas

Edificio de Geológicas

Edificio modular junto al pabellón de Deportes

Edificio Interfacultades

Facultad de Educación

Facultad de Veterinaria

Facultad Economía y Empresa (Campus Paraíso)

Facultad Economía y Empresa (Campus Río Ebro)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (edificio Betancourt)

Facultad de Empresa y Gestión Pública (Campus Huesca)

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

Residencia Universitaria de Jaca

Simulador de notas de la EVAU para acceder a la Universidad de Zaragoza



La Universidad de Zaragoza pone a disposición de los alumnos que concluyen este ciclo escolar un simulador de notas muy sencillo e intuitivo para saber cuál es la calificación que necesitan para entrar en la carrera universitaria deseada. Solo hay que introducir las notas que se espera obtener y se van colocando las teóricas puntuaciones conseguidas. El sistema del simulador se basa en rellenar casillas y utilizar los menús desplegables. Puedes probar el simulador de notas de la Universidad de Zaragoza accediendo a este enlace.

Calendario de reclamaciones de los exámenes de la EVAU

Los estudiantes que no estén conforme con las calificaciones obtenidas en la EVAU podrán optar por una de estas dos posibilidades:

Solicitar una segunda corrección de los ejercicios durante los días 17 a 21 de junio de 2021 para la convocatoria ordinaria, y durante los días 15 a 19 de julio de 2021 para la convocatoria extraordinaria. El examen se corrige de nuevo por un profesor distinto del que realizó la primera corrección.

de los ejercicios durante los días para la convocatoria ordinaria, y durante los días para la convocatoria extraordinaria. El examen se corrige de nuevo por un profesor distinto del que realizó la primera corrección. Alternativamente, y en los mismos plazos, se puede reclamar directamente ante la Comisión Organizadora de la EVAU. Si se elige esta opción, los exámenes no se volverán a corregir.

Sobre la calificación otorgada tras el proceso de segunda corrección, se podrá presentar reclamación ante la comisión organizadora de la EvAU en los tres días siguientes a la publicación de los resultados de segunda corrección. Una vez finalizados los procesos de segunda corrección y de reclamaciones, el estudiante podrá ver el examen corregido. Con carácter previo, deberá solicitarlo a la Comisión Organizadora de la prueba del 30 de junio al 2 de julio de 2021 para la convocatoria ordinaria, y del 27 al 29 de julio de 2021 para la convocatoria extraordinaria. La citación para ver el examen, con indicación del lugar, día y hora, se publicará el 9 de julio de 2021 para la convocatoria ordinaria y el 3 de septiembre de 2021para la convocatoria extraordinaria, a través del Tablón Oficial de la Universidad de Zaragoza.

