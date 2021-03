El 63,3% cree que la coalición entre Podemos y PSOE se romperá por la tensión entre los socios

PSOE y Unidas Podemos insisten en que su alianza no está en peligro a pesar de los múltiples encontronazos que han acumulado en las últimas semanas por asuntos como la ley trans, la ley de vivienda o la plenitud de la democracia en España. Pero la mayor parte de los españoles no les cree. Según revela la encuesta de DYM para HENNEO, casi dos tercios de los ciudadanos piensan que la coalición corre riesgo de romperse por la tensión entre los socios. En concreto, un 63,3% de los encuestados piensan que las últimas "disputas" en el seno del Gobierno pueden "llegar a poner en riesgo" su estabilidad, mientras apenas un 24,9% creen que estas disputas no afectarán al Ejecutivo. Los más pesimistas son los votantes de centroderecha y derecha: más del 70% de ellos consideran que la relación entre PSOE y Unidas Podemos puede acabar con el Ejecutivo. Pero entre los que se autoperciben como de centroizquierda o izquierda, también son más de la mitad los que opinan que estas disputas ponen en jaque el futuro de la coalición.

Los únicos que creen mayoritariamente que los choques no tienen por qué arriesgar la alianza son los votantes de Unidas Podemos. De entre ellos, solo el 41,6% ve riesgo de "ruptura", mientras el 53,9% niega que exista dicho peligro, en línea con lo que plantea el propio partido, cuyos principales líderes llevan semanas intentando hacer calar el mensaje de que los desencuentros y los "debates" son normales e incluso deseables en un Gobierno de coalición.

Por el contrario, los votantes del PSOE no son tan optimistas: solo el 21,6% de ellos cree que los choques no ponen en riesgo al Ejecutivo, por un 64,4% que alerta de que pueden acabar con la ruptura de la coalición. Y es más: el 69% de los votantes socialistas consideran que Unidas Podemos no está siendo un socio «leal» para Pedro Sánchez, por tan solo un 21,4% que opina lo contrario.

Estos porcentajes son muy similares a los del total de encuestados: el 69,3% de los ciudadanos cree que Pablo Iglesias está siendo desleal con el PSOE, y solo un 20,1% rechaza esta afirmación. Entre los votantes de PP, Vox y Cs, quienes consideran desleal a Iglesias superan el 85%. De nuevo, los únicos que se salen de esta tendencia son los electores de Unidas Podemos: apenas el 16% cree que los morados no están manteniendo la lealtad con el PSOE, mientras el 67,3% sostiene lo contrario.

La mayoría de los españoles, además, cree que España es una democracia totalmente o bastante plena, pese a las dudas expresadas al respecto por Iglesias. Un 51,6% lo ve así, y solo el 25,4% se muestra poco o nada de acuerdo. De entre los cinco grandes partidos, solo entre los votantes de Unidas Podemos hay más personas que creen que España no es plenamente democrática (un 46,3% del electorado morado) que personas que opinan lo contrario. En el extremo contrario, el electorado del PP y el de Cs son los más mayoritariamente convencidos de que España es una democracia totalmente o bastante plena.

La opinión de UP la comparten muy mayoritariamente los votantes independentistas: el 80,4% de ellos cree que España es poco o nada democrática.

El 75,8% rechaza que Iglesias defienda las marchas por Hasel



Según la encuesta de DYM para HENNEO, un 75,8% de los ciudadanos creen que un partido en el Gobierno no debe apoyar las movilizaciones en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, como Unidas Podemos ha hecho en las últimas semanas. Tan solo un 15,7% de los encuestados opina lo contrario. El electorado de la formación de Pablo Iglesias es el único que cree mayoritariamente que Unidas Podemos hace bien en apoyar desde el Ejecutivo estas marchas de protesta, aunque sobre este asunto los votantes morados están divididos: un 51,1% apoya la acción del partido y el 41,4% cree que una formación que está en el Consejo de Ministros no debería alentar las marchas. Los votantes del PSOE lo tienen mucho más claro: un 80% se muestran contrarios a la posición de Unidas Podemos, cifras similares a las que mantienen los votantes de PP (86,4%), Vox (94,7%) y Cs (91,6%).