El 68% cree que la situación en Cataluña no mejorará tras el 14-F

Los resultados de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero no han provocado optimismo. Existe una percepción generalizada de que no mejorarán sustancialmente la situación. El 68,4% de los ciudadanos consideran que el escenario seguirá siendo el mismo que antes del paso por las urnas, según la encuesta de DYM para HENNEO. Por partidos, ninguno cree que la situación vaya a mejorar, ni siquiera los del PSOE, que fue el ganador de los comicios. Además, hay un 61,6% de los españoles que consideran que no habrá más disposición al diálogo. Esa postura de negatividad de cara al futuro es también generalizada, especialmente entre los electores de PP, Vox y Cs (en torno al 80% en los tres casos).

A esto hay que añadir que el 65,9% de la población asegura que la nueva distribución del Parlament no favorecerá la estabilidad del Gobierno central. En este caso, eso sí, discrepan los votantes de Unidas Podemos: un 42,8% creen que sí dará más estabilidad, frente a un 39,1% que opinan lo contrario.

Por otra parte, casi la mitad de la población (49,3%) considera que la irrupción de Vox en el Parlamento catalán será negativa para la política autonómica, mientras que un tercio la considera positiva. Solo los votantes de la propia formación de Santiago Abascal (78,9%) y del PP (aunque en menor medida, con un 55,3%) la consideran mayoritariamente de forma positiva. Entre los de Ciudadanos hay un 42,8% que también la ven con buenos ojos. La formación de Abascal pasó en febrero de no tener representación en 2017 a ser cuarta fuerza con 11 escaños, con la candidatura que estuvo encabezada por Ignacio Garriga.

Y es que el ascenso de Vox ha venido asociado a las caídas precisamente del PP y de Ciudadanos. De hecho, se percibe la bajada de representación de Cs en Cataluña como algo negativo para la política catalana por parte del 52,5% de la población. Además esta opinión es transversal en todos los partidos excepto Unidas Podemos. En el caso de los propios electores de Cs lo ven como una mala noticia el 89,8%. Esos porcentajes se quedan en un 69% en el caso del PP y en un 64,8% entre los votantes de Vox. Para el 49,6% de los socialistas también es una mala noticia la debacle de la formación naranja (frente a un 27% que lo ven bien).

De igual forma, la debilidad del PP en el Parlament es considerada como algo más negativo (45,2%) que positivo (32,9%) para la política catalana entre la población española. Esta opinión es mayoritaria entre los votantes de Ciudadanos (67,6%), del propio Partido Popular (79,7%) y de Vox (58,8%).