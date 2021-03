El 57,4% de los españoles haría obligatoria la vacuna contra la covid

La obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus convence a la sociedad española. Según la encuesta elaborada por el Instituto DYM para HENNEO, hasta un 57,4% de la población se muestra a favor de que la inoculación de las dosis de Pfizer, Moderna o Astra Zeneca –las aprobadas hasta ahora– no tenga carácter voluntario, sino obligatorio. Por contra, hay un 33,7% que apuesta por no forzar a la población a vacunarse contra la covid, que ya ha causado la muerte a casi 70.000 personas en España, según el dato oficial. El 8,8% restante no sabe o no contesta. Es mayoritario también el apoyo a la creación de un pasaporte covid que permita a los vacunados viajar o entrar a recintos como cines o teatros.

El sí a la obligatoriedad, sin embargo, no es unánime entre los votantes de los cinco principales partidos políticos. Solo los que dicen confiar su voto a Vox rechazan la medida, aunque el margen diferencial entre el sí y el no es estrecho (50,7%, en contra; 43%, a favor). Entre el electorado de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos hay un gran apoyo a que sea obligatoria, pues el porcentaje a favor a una eventual obligatoriedad oscila entre el 67,7% y el 63,5%.

En el caso de los votantes del PP –aunque no alcanza los números de las formaciones de izquierdas y de los naranjas–, el apoyo también es mayoritario, pues estaría a favor el 51,9%, frente al 38,8% que no lo está.

En cuanto a la posibilidad de que exista un pasaporte covid -o, como lo han denominado desde el Gobierno central, "certificado de vacunación"-, hay también un apoyo notorio entre la población. Incluso más que a la obligatoriedad de la vacuna, pues en esta ocasión el 60% de los encuestados dice estar «totalmente o bastante a favor» de que se cree esa especie de cartilla, en la que ya trabaja el Ejecutivo y alguna autonomía.

En este caso, los votantes entre los que hay más apoyo al pasaporte de vacunación son los de PSOE y Ciudadanos: en ambos casos, rondan el 70% (69,4% y 65,5%, respectivamente). El apoyo es algo menor entre la ciudadanía que señala que votó a Podemos o al PP. Entre los simpatizantes de ambos partidos el apoyo al pasaporte de vacunación es de más del 60%. En el caso de los votantes de Vox, ronda el 50%.

Desde el Gobierno central han negado que un posible pasaporte o certificado de vacunación pudiese ser discriminatorio. "Será una facilidad más para viajar", señalan desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a las autonomías, el Gobierno de Galicia, controlado por el PP, es el primero en dar algún paso a favor de algún tipo de pasaporte. La pasada semana, el Gobierno gallego aprobó la modificación de la ley de salud pública para multar con hasta 600.000 euros a quien "se resista a vacunarse". El PSOE y el BNG votaron en contra del decreto argumentando un "dudoso marco legal".

En cuanto al ámbito internacional, la Unión Europea está dando pasos también en este sentido, igual que diferentes países, que lo plantean como un primer paso para la reactivación del turismo internacional. Sin embargo, juristas de diferentes países han trasladado sus dudas sobre que pueda obligarse a la población a vacunarse y sobre el pasaporte.