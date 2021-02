¿Cuánto es la multa por conducir sin mascarilla? ¿En qué casos se multa?

La Dirección General de Tráfico estableció con claridad las normas de uso de las mascarillas en el transporte público hace casi un año, en una orden cursada el 3 de mayo de 2020; es obligatorio llevarlas en todo momento y para toda la población, exceptuando los casos de personas que no pueden llevarlas por razones médicas certificadas o los menores de seis años de edad.

¿Hay que llevar mascarilla en el coche o en la moto?

Para ciertos vehículos hay otras excepciones: no hace falta en motocicletas y ciclomotores si los ocupantes utilizan casco integral, siendo obligatoria cuando se utilice otro tipo de casco y los ocupantes no convivan en el mismo domicilio. ¿Y en los vehículos de cuatro ruedas? En turismos y vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes llevarán mascarilla cuando no todos convivan en el mismo domicilio. Desoír ese mandato conlleva una multa de 100 euros. Como ocurre con el transporte público, en el vehículo privado también existe la excepción de los menores de 6 años, que ni siquiera deben llevar la mascarilla en recintos públicos y, por tanto, tampoco en el interior de un vehículo. También están exentas de llevar mascarilla en el coche aquellas personas que tampoco deben hacerlo por motivos médicos; naturalmente, deberán llevar encima una certificación oficial que lo acredite.

¿Y si se va solo en el vehículo?

Cuando la persona que conduce sea la única ocupante del vehículo, el uso de la mascarilla no es obligatorio; al fin y al cabo se trata de un espacio privado, y es responsabilidad del conductor y de los potenciales ocupantes posteriores compartirlo en un momento determinado, en el que obligatoriamente deberá usarse la mascarilla de no ser todos los ocupantes personas que convivan juntas. El ocupante solitario que prevea un posible uso compartido del vehículo en un momento posterior debería tomar otras precauciones adicionales, como ventilar un poco el habitáculo antes de bajarse y antes de subirse de nuevo con compañía, además de extremar la higiene.

