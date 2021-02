Mascarillas elastoméricas: por qué son mejores que las FFP2 y dónde comprarlas

El debate sobre las mascarillas lleva instalado en el día a día de todos los ciudadanos desde el inicio de la pandemia de la covid-19. En los primeros días del estado de alarma se discutía sobre su conveniencia y no se planteaba una obligatoriedad, sobre todo por la escasez de material accesible para los ciudadanos. Cuando empezaron a estar disponibles y a bajar de precio, se estableció esa obligación de llevarlas en público. Ahora, una vez asumido que los modelos FFP2 y FFP3 son los más fiables en el mercado, se reabre el debate sobre otro formato recomendado por los expertos, y que curiosamente lleva mucho tiempo en el mercado para usos específicos, sobre todo en la construcción. Se trata de las mascarillas elastoméricas. Son una opción más duradera y menos costosa: están hechas de un material flexible, parecido al caucho, que puede ajustarse a casi todos los rostros y soportar múltiples limpiezas sin pérdida de efectividad. Estos dispositivos, que se asemejan a las máscaras de gas, utilizan un filtro reemplazable.

Según explica el aragonés José Luis Jiménez, catedrático de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado, en una entrevista publicada en HERALDO DE ARAGÓN, las mascarillas elastoméricas son mejores que las FFP2 o las FFP3; si éstas últimas se ajustan bien sí son las mejores, pero el problema no es el filtrado sino la precisión del sellado. Si se deja un pequeño hueco, los aerosoles escapan o entran por él. Jiménez aclara que las elastoméricas separan estas dos funciones, puesto que tienen un buen filtro y un material similar a la silicona, que sella a la perfección. Las mascarillas de tela de tres capas también funcionan bien, aunque no son las ideales para sanitarios; sí sirven para una persona que va a ir al supermercado. Jiménez es concluyente acerca de las mascarillas irregulares e inútiles que solamente se usan para evitar multas, como las de rejilla transparente; opina que el Gobierno debería prohibirlas, y que quien las haya autorizado debiera pagar esa decisión con la cárcel.

Las mascarillas elastoméricas no se suelen encontrar en farmacias o supermercados, establecimientos donde la población general adquiere este material. Jiménez explica las ventajas de las mascarillas elastoméricas en un hilo que se ha hecho viral en Twitter.

19/ Las FFP2 / N95 tienen un problema de diseño. El material se escoge para filtrar bien. Pero se le pide a ese mismo material que ajuste bien. Y eso es difícil.



Mejora importante: mascarillas "elastoméricas", que usan material N95 para el filtro, y silicona para ajustar mejor. — Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) February 1, 2021

Según el experto, estas mascarillas utilizan material N95, uno de los más eficaces, ya que tiene capacidad de filtrado de las partículas del 95%, y además disponen de silicona para que el ajuste sea mucho mejor. Se crea un sello de base cómodo y ajustado alrededor de la cara que minimiza las fugas. Sellan alrededor del área de la nariz para que el uso de la máscara no empañe las gafas. "A medio plazo creo que se impondrán", asegura el científico español en su cuenta de Twitter, que también afirma que son "menos cansadas de llevar"; el hecho de ser reutilizables y soportar un gran número de lavados sin perder eficacia también es un factor muy a tener en cuenta.

Dónde comprar las mascarillas elastoméricas

Las mascarillas elastoméricas no son tan sencillas de encontrar en los comercios habituales, dado que hasta ahora se ha utilizado principalmente en ciertos gremios, especialmente en construcción, limpieza o control de plagas. Jiménez recomienda las de la empresa Envo Mask, a la venta por medio de la web de la marca envomask.com. Son muy caras en relación a los EPIs disponibles en el mercado: 79 dólares la unidad. No obstante, el hecho de ser reutilizables y no perder eficacia de filtrado con los múltiples lavados hace que acaben amortizándose en poco más de un mes, siempre y cuando se venga optando por las FFP2 o FFP3 en una apuesta por la máxima protección disponible.

Últimas noticias sobre las mascarillas.