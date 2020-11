Serrano asegura que 4 grupos se interesaron en el suelo para el hospital privado

El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza Víctor Serrano, ha asegurado que cuatro grupos hospitalarios se interesaron en la parcela municipal sacada a concurso para la construcción de un nuevo hospital privado.

Viamed, Vithas, Ribera Salud y el Grupo Quirón, que finalmente fue el único que presentó una oferta, fueron las cuatro empresas que se reunieron con el Consistorio y se interesaron por los equipamientos, ha manifestado Serrano este lunes en la Comisión municipal de Urbanismo.

"La venta de suelo ha contado con el interés hasta el final de los cuatro grupos con capacidad de inversión en España", ha recalcado el consejero municipal, quien ha recabado el consentimiento de los directores generales de los hospitales para hacer pública su participación en el proceso.

La modificación aislada 175 del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción de un hospital privado en suelo público en la prolongación de Gómez Laguna salió a concurso por 15,1 millones y finalmente se adjudicó a Quirón -el único licitador- por 16,2 millones.

"Licitación abierta basada en el interés público"

Serrano ha defendido que la licitación fue "absolutamente abierta" y "basada en el interés público" y, además, surgió "en un momento de oportunidad".

"No me he reunido con Quirón más de lo que me he reunido con el resto de grupos", ha insistido el consejero ante las acusaciones de los grupos municipales de adjudicación "a la carta" del suelo.

Polémica por una de las fincas que se han licitado

El concejal socialista Horacio Royo ha tildado de "chapuceros" al Gobierno de PP-Cs porque, según ha subrayado, una de las fincas que forma parte del expediente no forma parte del suelo público, lo que "compromete" la finalización de la operación y debe acarrear "consecuencias políticas". El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza ha respondido a esta acusación hablando de un error en el registro y asegurando que sí es propiedad municipal.

Desde el grupo municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés ha destacado que "no está clara la motivación de interés público" y ha criticado que los costes de urbanización de la zona salgan de las arcas municipales, lo que, ha afirmado, reducirá los ingresos por la operación a 10 u 11 millones.

Rivarés también ha preguntado a Serrano si se ha reunido con Quirón para la recalificación de los suelos de su clínica en el paseo Renovales para la construcción de viviendas de lujo, lo que el consejero ha tachado de "mentira".

Por su parte, el portavoz municipal de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ha tildado de "oportunismo político del más vil" sacar la licitación en plena pandemia cuando la sanidad privada "se ha puesto de perfil" en esta crisis.

El grupo municipal de Vox sí ha mostrado su apoyo al proyecto porque "los intereses de una promotora hospitalaria pueden coincidir con los intereses de la ciudad", ha recalcado el concejal Julio Calvo.