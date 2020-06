Sale del hospital tras 88 días: "La gente no toma conciencia de lo que realmente ha ocurrido"

Manuel García, de 48 años, ha salido del hospital tras 88 días ingresado por coronavirus y ha asegurado que tiene "miedo" de salir a la calle y está "asustado" de lo que se va a encontrar ahora, asegurado que "se ve que la gente no toma conciencia de lo que realmente ha ocurrido".

En concreto, ingresó en el Hospital Regional de Málaga el 23 de marzo y, después de 88 días, esta semana ha salido del Hospital Civil, donde estuvo en las últimas semanas a cargo del servicio de Rehabilitación recuperándose de las secuelas de esta enfermedad.

"Voy a poder ver a mis niñas"

Así, ha dicho sentirse, por un lado, "muy emocionado, voy a poder ver a mis niñas, mis padres, mi familia", y, por otro lado, ha continuado, "asustado de lo que me voy a encontrar en la calle, que no lo sé".

El Hospital Regional de Málaga en el que estaba ingresado ha colgado en su cuenta de Twitter unas imágenes del momento en el que era dado de alta, con los aplausos del personal del centro.

Manuel ha recibido el alta tras 88 días ingresado por #COVIDー19. Estuvo en Urgencias, en la UCI, hospitalizado en aislamiento y después en la planta de humanización, donde se reencontró con su familia. Ahora se va del hospital tras su última etapa en Rehabilitación. Felicidades pic.twitter.com/kspnS7crw6 — Hosp Regional Málaga (@HRegionalMalaga) June 20, 2020

Ha recordado que acudió al hospital el 23 de marzo y "me dijeron que tenía coronovirus, pero no me dicen la gravedad; pensaba, prácticamente, que iba a tomarme unas pastillas e irme". Así, pasó un día en observación y luego fue trasladado a planta y, tras un día allí, ingresó en la UCI.

"Tengo miedo, reconozco que no sé lo que me voy a encontrar en la calle", ha admitido, precisando que no hace nada más que "regañarle" a su familia para que no salgan a la calle. "Se ve que la gente no toma conciencia de lo que realmente ha ocurrido, parece que la gente, si no te ha tocado, eres un número más, y ahora todo a la normalidad, que la gente la está pidiendo de una manera que no lo llego a entender".

