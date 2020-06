21 o 22 de junio: ¿cuándo se puede viajar sin restricciones entre comunidades autónomas?

Este 21 de junio, las fases de la desescalada llegan a su fin. Concluye el estado de alarma al agotarse la última prórroga aprobada en el Congreso de los Diputados. Esto supone, para empezar, que la circulación de los ciudadanos volverá a ser libre por todo el territorio nacional, una realidad muy ansiada en las puertas del verano y con los primeros planes vacacionales ya a la vista. De esta manera, el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, recoge que la última prórroga del estado de alarma establecida "se extenderá desde las 00.00 del día 7 de junio de 2020 hasta las 00.00 del día 21 de junio de 2020", por lo que el mismo domingo la movilidad será total en todo el territorio español. No obstante, se mantendrán una serie de obligaciones y requisitos para la convivencia, a fin de minimizar las posibilidades de rebrotes por la relajación de las nuevas costumbres adquiridas durante los meses de estado de alarma; a fin de cuentas, no se puede olvidar que el virus sigue ahí, no hay remedio ni vacuna disponibles y no los habrá durante un tiempo.

Las comunidades autónomas pasarán a tener el peso casi absoluto en la toma de decisiones, aunque Sanidad podrá volver a marcar la pauta en situaciones de emergencia, siempre de acuerdo con las mencionadas comunidades autónomas, al ser éstas las encargadas de administrar las restricciones aconsejadas en aforos y concurrencias.

Desde este lunes 15 de junio más del 70% de la población en España, cerca de 34 millones de personas, se encuentra en la fase 3 del proceso de desescalada y, excepto la Comunidad de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, todo el territorio español estará en la nueva normalidad el próximo 21 de junio. Galicia se ha convertido en la primera comunidad del territorio nacional en salir de forma oficial del estado de alarma y ha pasado ya a la "nueva normalidad".

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este domingo a los presidentes autonómicos que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio. Sin embargo, la reapertura de fronteras con Portugal se realizará el próximo 1 de julio.

Este lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que hay informes y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aconsejan que las cuarentenas, en caso de ser necesarias, podrían reducirse de los 14 días que es el periodo máximo de incubación, a 10 días.

Últimas noticias sobre la desescalada.