Sanidad estudia reducir a 10 días el tiempo de la cuarentena por la covid-19

El Ministerio de Sanidad está estudiando reducir la duración de la cuarentena por coronavirus de los 14 días actuales a 10, debido a que existen evidencias científicas que determinan que la carga viral de transmisión es muy alta los primeros 7 días, pero "disminuye mucho" a partir entonces.

Así lo ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en La Sexta recogida por Efe en la que ha detallado que hay informes y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aconsejan que las cuarentenas, en caso de ser necesarias, podrían reducirse de los 14 días que es el periodo máximo de incubación, a 10 días.

El ministro ha destacado que hay evidencias científicas para sostener que la carga viral de la covid-19 disminuye mucho a partir del séptimo día y, con un periodo de seguridad, podría reducirse la cuarentena a 10 días.

Illa ha explicado que es una medida que Sanidad está estudiando y que se hablará con las comunidades autónomas antes de tomar la decisión "si corresponde, pero con muchísima precaución".

Ha indicado, asimismo, que ha habido una curva de aprendizaje muy importante en el manejo de los pacientes, que ahora son asistidos "mucho mejor" que en el mes de marzo.

Sin embargo, preguntado por afirmaciones sobre la merma de la capacidad de contagio del virus, Illa ha sido cauto y ha dicho que hay cuestiones que no se pueden sostener, como si el calor perjudica al virus o no, o si éste ha perdido virulencia. "De esto no me trasladan que haya evidencia científica".

Ha insistido en que el virus sigue aquí y "no se le puede perder el respeto", hasta que se encuentre un tratamiento eficaz o una vacuna y hasta entonces, hay que ir "con la máxima precaución".

Ante la posibilidad de que haya una segunda oleada de la epidemia, Illa ha reconocido que su Departamento trabaja en la esa hipótesis, aunque sin fecha.

"No dejamos de pensar que pueda haber una segunda oleada", ha señalado Illa que, no obstante, ha opinado que "no sería como la primera" y ha anunciado que el Ministerio de Sanidad va a reforzar la compra de la vacuna de la gripe.