Fernando Simón: un solidario referente 'pop'

Que el del aragonés Fernando Simón es a estas alturas uno de los rostros más populares de España es evidente. Lo es en el sentido de que, tras meses de asomarse casi a diario a los medios de comunicación para informar y dar directrices en uno de los momentos más complicados de la historia reciente de España, es reconocido por casi todo el mundo. Pero también es popular de otra manera, como personaje. Los memes, moderna expresión de la fama, se le han quedado cortos a Simón, que ha dado hace unas semanas el salto al escenario por excelencia de la iconografía pop: las camisetas.

Si me han hecho el mejor regalo de la pandemia pues se dice y punto 💕 pic.twitter.com/kqzPGX1nl8 — Sara Polo (@SaraPolo) June 5, 2020

Quién le iba a decir este epidemiólogo que iba a acabar serigrafiado en bolsos de playa o camisetas. Algo por lo que este viernes, en la rueda de prensa para informar de la crisis sanitaria, se le ha preguntado. ¿Qué le parece a Simón que su rostro o sus frases circulen por las calles en el pecho de sus 'fans' como lo hacen los Ramones, el Che Guevara o los Stones, por ejemplo?

"No tengo redes sociales, pero no vivo fuera del mundo. No me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí. En muchos casos con muchísimo cariño (...). La fama, cuando vas por la calle, no es fácil moverse (...). Sé que hay camisetas, sé que hay bolsas de playa y algunas cosas más. Yo estoy encantado de que la gente que lo necesite, pues se aproveche de mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable. A mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de los beneficios para oenegés. Si les viene bien...".

Quien sí tiene redes sociales es otro aragonés, el escritor Manuel Vilas, quien, a colación de este asunto de las camisetas tuiteaba como otro fan del médico y aprovechaba para sacar pecho como aragonés: "Se ponen a la venta camisetas con la cara de Fernando Simón. Yo quiero una. Jamás FS ha tenido una mala palabra para nadie. Con 10 FS España se pondría en la cima del mundo. Viva Aragón. Porque FS es aragonés like me. Ay Aragón cuánto te quiero".

Se ponen a la venta camisetas con la cara de Fernando Simón. Yo quiero una. Jamás FS ha tenido una mala palabra para nadie. Con 10 FS España se pondría en la cima del mundo. Viva Aragón. Porque FS es aragonés like me. Ay Aragón cuánto te quiero. — Manuel Vilas (@Granvilas) June 12, 2020

A la espera de si la petición de Simón es atendida o no, lo cierto es que algunas webs especializadas en salir al paso de los fenómenos de moda para estampar camisetas no ha dejado escapar la oportunidad de sacar rentabilidad de un personaje que, además, da juego.

El mural con Fernando Simón que ha pintado en Valencia el artista J Warx. Kai Fösterling/EFE

Así, en las camisetas (y bolsas de playa), Simón aparece desde comparado con Einstein hasta relacionado con 'gadgets' generacionales, como el juego Simón, de los años 80. También algunas de sus frases y anécdotas, como cuando se disculpó por toser porque se había comido una almendra. Este episodio también ha acabado 'inmortalizado' en una pared de Valencia, retratado por el artista urbano J Warx.

Una recreación de cómo sería un Funkopop de Fernado Simón. Heraldo.es

Otra prueba de su condición de referente 'pop' son los diseños (no llevados a la realidad) que se hicieron con el médico convertido en Funkopop.