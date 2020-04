El Gobierno defiende que ha contado con las CC. AA, frente a los presidentes del PP que le exigen "lealtad"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha reivindicado ante el Senado que el Estado autonómico ha funcionado "bien" y "con eficacia" en la lucha contra el Covid-19 y que el Gobierno ha contado con todas las Comunidades, frente a las críticas de varios presidentes del PP, que han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "lealtad" con ellas, y la advertencia del Gobierno vasco de que se termine con el estado de alarma y se devuelva a las autonomías las competencias.

Darias ha abierto la sesión de la Comisión General de CC. AA. del Senado en la que han participado 14 gobiernos autonómicos, todos salvo el de Cataluña, que no ha querido acudir, y los de Baleares y Canarias, que no han podido hacerlo por el estado de alarma. Por el PP han participado los presidentes de Madrid, Castilla y León y Murcia, aunque la madrileña Isabe Díaz Ayuso ha encabezado la censura al Gobierno y a Sánchez, entre otras cosas por no haber estado hoy en el Senado con ellos.

Darias ha dedicado más de una hora a repasar las 60 reuniones mantenidas con los ejecutivos autonómicos tanto por el presidente, como por las cuatro vicepresidencias y todos los ministerios. Ha defendido que ha habido coordinación, que las autonomías han podido trasladar "sus reivindicaciones" y que se ha llegado a muchos acuerdos "a pesar de lo que parece".

"El modelo de Estado, lejos de generar disfunciones que algunos auguraban, nos ha permitido colaborar en el objetivo de derrotar al Covid-19", ha insistido. "Desde el ruido tienen que salir voces que digan que el acuerdo y el consenso es mayor de lo que se dice, están muy por encima del ruido aunque a veces no se oiga", ha argumentado.

TRABAJO BILATERAL EN LA DESESCALADA

Carolina Darias ha defendido el trabajo del Gobierno de coordinación con las CC. AA. desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, después de que el día 11 la Organización Mundial de la Salud elevase a pandemia la situación, ha apuntado.

Ha hecho un repaso detallado de todas las reuniones mantenidas por todos los miembros del Gobierno, como las siete Conferencias de Presidentes. Sobre estas últimas, ha defendido que ha habido un clima de consenso y que muchos dirigentes autonómicos han mostrado "conformidad" con las medidas comunicadas por Sánchez.

Con respecto al plan para el desconfinamiento, la ministra ha asegurado que incluye propuestas de los Gobiernos regionales y que habrá "reuniones bilaterales" con ellos para "perfilar" la aplicación de las medidas. Por ejemplo, ha precisado, sobre cómo reactivar el transporte urbano, "que será sometido a un gran nivel de estrés". "Hay que diseñar de la mano de todos ustedes un sistema seguro y coordinado para que sea eficaz", les ha dicho a los representantes de las Comunidades.

Las autonomías gobernadas por el PP han expresado sin embargo críticas a la gestión del Gobierno, aunque ha sido Madrid la que se ha mostrado más dura y ha dicho que se arrepiente de haberse fiado del Ejecutivo al inicio de la crisis porque minimizó la importancia. "Compartimos el mismo territorio, pero no podemos estar más lejos", ha dicho.

Ayuso ha pedido una comisión bilateral para sacar adelante a su Comunidad, que ha dicho que se ha sentido "francamente sola" al afrontar la pandemia. Darias le ha contestado que Madrid ha recibido "más materiales que ninguna", dado también su tamaño y el impacto del virus, y que el "espíritu" del Gobierno es de colaboración.

También se han mostrado críticos los presidentes Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), que han pedido más ayuda económica a las autonomías y más concreción en el desconfinamiento, que "genera más dudas que certezas". Han exigido que se cuente con las comunidades para la vuelta a la actividad porque tienen propuestas concretas.

En esta misma línea se ha expresado el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha defendido el trabajo de la Xunta cuando las autonomías afrontaron la crisis al inicio sin ayuda, ha dicho. "Se nos dijo, en términos coloquiales, que nos apañáramos como pudiésemos", ha asegurado.

Darias ha repasado algunas cifras de fondos puestos a disposición de las autonomías y de material repartido y ha defendido que el Gobierno ha compartido todas sus decisiones, aunque ha admitido que "a posteriori". "La situación no dejaba otro margen, de haber tenido más tiempo algunas reivindicaciones tendrían razón de ser", ha agregado.

Advertencia del Gobierno vasco

La ministra respondía con esas palabras también al portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien ha advertido este jueves contra el "uso abusivo" del estado de alarma declarado para luchar contra el coronavirus porque puede acabar situando el Estado autonómico en "estado de shock".

Ha urgido al Gobierno a dejar de lado su "excesivo apego" al mando único y a permitir a las comunidades autónomas recuperar sus competencias en la fase de desescalada de la pandemia. Entre otras cosas, ha censurado que no se haya nombrado a los presidentes autonómicos como la autoridad competente en cada Comunidad.

Las comunidades socialistas han respaldado por su parte el trabajo del Gobierno, al que han ofrecido colaboración para salir de esta crisis, insistiendo en la idea de que es necesario el pacto y en que nadie, ningún Ejecutivo ni país, ha acertado del todo. "Quien crea que lo sabía todo, cuando menos hace un uso inadecuado de la honestidad y de la humildad", ha resumido el extremeño José María Vergeles. "No se puede criticar con la beligerancia que hacen algunos", ha añadido.

Estos consejeros en general han expuesto el trabajo de sus respectivos Ejecutivos, un repaso de cifras, inversiones y medidas. Por parte de la Comunidad Valenciana y de Aragón, se ha insistido sin embargo también en la necesidad de afrontar la reforma del sistema de financiación. La valenciana Ana Barceló ha asegurado que de haberse hecho ya la situación de las autonomías ante el Covid-19 hubiera sido mejor y la consejera aragonesa, María Teresa Pérez, ha planteado que a la vez que un pacto para salir de la crisis, se aborde esta cuestión.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha aprovechado también para defender el autogobierno de las Comunidades y ha pedido que en la desescalada y en los planes de reactivación del país se tenga en cuanta a las autonomías, que tienen un "conocimiento preciso" de sus territorios. "No se entienden ni las tentaciones aislacionistas ni de carácter recentralizador", ha añadido.