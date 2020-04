El Gobierno avisa de que "no deben producirse más abusos" en las salidas de los niños a las calles

El Ministerio de Sanidad reconoce su "preocupación" antes las imágenes del domingo con "algunos casos" de concentraciones de niños y padres que parecían no guardar la distancia social. "No se deben de repetir los abusos", avisó este lunes con firmeza el ministro Salvador Illa, en cuyo departamento circularon numerosas fotografías y vídeos de menores y mayores en situaciones poco compatibles con el alejamiento social, la mayoría de las cuales en zonas costeras o en parques de las grandes capitales del país.

No obstante, Sanidad, por el momento, no se plantea limitar las salidas de los pequeños o aplazar los plantes de desconfinamiento de la población que deberían comenzar el próximo sábado con la salida para hacer ejercicio físico. Y es que en el Gobierno -y particularmente en el Ministerio del Interior- están convencidos de que el incumplimiento de las medidas de aislamiento no fue masivo y que las imágenes que circularon por las redes sociales con mayores y menores violando las reglas impuestas por Sanidad no eran representativas de lo que ocurrió en realidad. "El 99% ha cumplido las reglas de forma ejemplar", remarcó Illa.

Las fuerzas de seguridad, en cualquier caso, reforzarán los controles en las zonas donde hubo mayor afluencia de familias, particularmente en ciudades costeras, según fuentes de la Moncloa.

Es más, Interior no descarta recurrir a las multas contra los padres infractores, si fuera necesario, aunque su máximo responsable, Fernando Grande-Marlaska, insistió este lunes en el mensaje del Gobierno en que la "inmensa mayoría de los padres y madres ha demostrado su responsabilidad a la hora de proteger la salud de sus hijos y del resto".

El ministro basó su afirmación de que no ha habido una violación masiva de las reglas establecidas por Sanidad en el hecho de que las detenciones y denuncias el domingo (17.515 propuestas de sanción y 157 arrestos) estuvieron en consonancia con las del resto de los días del confinamiento.

Zonas concretas

Aun así, Grande-Marlaska reconoció que en "algunas zonas concretas" hubo una amplia panoplia de irregularidades, que los atestados policiales han resumido en tres tipos de violaciones: unidades familiares completas de paseo (con ambos progenitores) cuando solo uno un mayor podía acompañar a los críos; grupos de niños de diferentes familias jugando juntos (hay informes de partidos de fútbol y práctica de otros deportes de equipo) o padres en grupos charlando entre ellos sin guardar las precepetivas distancias de seguridad.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, no ocultó que vio con cierta desazón las polémicas imágenes. "Ha habido gente que no ha observado las indicaciones. No sé si denominarles incívicos o insolidarios, pero prudentes desde luego no son", destacó el epidemiólogo, quien recordó a los padres de esos chiquillos que no guardaron las distancias que no se ha vuelto, ni mucho menos, a la situación de normalidad de enero.

"Hay que ser coherentes con el esfuerzo tan grande que hemos hecho. El riesgo sigue estando allí y nos puede afectar si no tenemos cuidado", insistió el máximo responsable de la lucha contra la epidemia, al tiempo que destacó que él mismo vio "algunos casos" y "comportamientos" que le "generaron preocupación".

Responsabilidad personal

"Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal y garantizar que la apertura progresiva no se convierte en un riesgo para la población. Hemos pasado momentos muy duros y tenemos que ser conscientes de que no podemos volver a ponernos en esa situación", explicó Fernando Simón, apelando a los padres.

El jefe de Emergencias, que también se mostró convencido de que la mayoría de las familias sí que ha respetado las medidas de aislamiento, advirtió a los progenitores que no cumplieron con las normas dictadas por Sanidad de que un "paso atrás sería mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora", al margen de que con su actitud están poniendo en peligro otras medidas de desescalada, porque el alivio del confinamiento "dependerán mucho de los parámetros que veamos".

"Si los indicadores no van como deben, porque no se respetan las medidas, la desescalada llegará más tarde", avisó el alto cargo de Sanidad.

