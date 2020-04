Las comunidades piden que puedan salir embarazadas, deportistas o pescadores

Las comunidades autónomas quieren más poder para decidir su hoja de ruta para relajar el confinamiento en los hogares, que el próximo 27 de abril comenzará por los niños, según ha anunciado el Gobierno. La reunión telemática de este domingo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos ha dejado una lista de propuestas para que la 'desescalada' se adapte a las características de cada zona. Varios han pedido que se tenga en cuenta la opinión de las autonomías a la hora de ir dando los pasos para volver de nuevo a la actividad.

Aragón: pueblos pequeños y huertos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha planteado que la desescalada se lleve a cabo por "núcleos concretos de población". En la vuelta "progresiva" a la normalidad propone que se atienda a parámetros como la demografía, "empezando por pequeños pueblos"; al impacto del coronavirus y las actividades que pueden empezar a producir o las deportivas.

Lambán ha explicado tras participar en la sexta conferencia de presidentes autonómicos que Aragón trabaja en el establecimiento de "protocolos concretos" para la desescalada sobre la base de estos criterios y ha apuntado de nuevo que los huertos "deben ser atendidos de manera inmediata por vecinos de los pueblos".

"Nadie apuesta por una desescalada por comunidades autónomas", ha aseverado el presidente aragonés, quien ha abogado por hacerlo por núcleos concretos que pueden estar "en cualquier comunidad", aunque ha resaltado que las decisiones "serán del Gobierno central" que, no obstante, ha pedido a las comunidades sus propuestas.

Cataluña: Torra anuncia su propio plan que monitoriza a la gente

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este domingo que un Consell Executiu extraordinaro aprobará "lo antes posible" un plan de desconfinamiento de la pandemia del coronavirus en Cataluña, tras consultarlo con especialistas, y ha defendido que el Govern es quien deberá gestionar la vuelta a la normalidad.

Torra augura que Sánchez escuchará este mensaje de las autonomías y ha añadido sobre la reunión: "He encontrado un presidente Sánchez mucho más prudente, mucho más cauto", y comprometido con la territorizalización de la pandemia. El informe catalán recomienda monitoritorizar la movilidad de la gente, diagnosticar para aislar casos y contactos, y que cada persona tenga útiles de protección individual.

Marca que los sanos vuelvan a trabajos no esenciales; desconfinamiento parcial controlado de sectores concretos, salida a la calle de los sanos y "segregación temporal" de grupos poblacionales que no contacten; abrir bares, restaurantes y actos con menos de 30 personas y con distancias; abrir escuelas, equipamientos culturales y (para uso individual) deportivos; y abrir actos con más de 30 personas.

También hace falta que la movilidad no pase del 65%, "hasta que la tasa de nuevos ingresos en las UCI esté por debajo del 20%"; un cribaje y pruebas a gran escala. El informe plantea además un certificado digital vinculado al carnet de vacunación; fomentar la actual app (voluntaria y anónima) Stop Covid para constatar síntomas; un pasaporte temporal de inmunidad y uso obligatorio de mascarillas fuera de casa.

Cantabria: embarazadas, deportistas y pescadores

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reclamado a Pedro Sánchez que las comunidades autónomas tengan "capacidad decisoria" en el proceso de desescalada del confinamiento, por ser las que mejor conocen la situación en sus territorios, y también ha pedido que además de los niños puedan empezar a salir a partir del 27 de abril otros colectivos como embarazadas, deportistas, población rural o pescadores.

Revilla ha considerado que las comunidades autónomas, al igual que opinan todos los presidentes, deben tener "algo más de voz" que simplemente el "acudir los domingos a una reunión matinal". "Parece una reunión de un equipo de monaguillos con el prior de la comunidad", ha ironizado.

En este sentido, ha señalado que Cantabria, como el resto, tiene unas peculiaridades, como mucha zona rural, dispersión poblacional o que un tercio de los ayuntamientos no tengan "ningún afectado", que deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer plazos y condiciones en el proceso de desconfinamiento, que "no puede ser igual" que, por ejemplo en grandes ciudades del país.

De ahí, que sea necesario, a su juicio, que las comunidades tengan alguna "capacidad de decisión", porque "estamos bajo el poder absoluto del Gobierno de España". Según Revilla "se intuye" que la desescalada va a ser "no global" y va a empezar a hacerse de "manera selectiva", y es ahí donde las comunidades deben jugar un papel por la información más detallada de que disponen.

Al respecto, ha augurado que Cantabria puede ser una de las comunidades autónomas que antes empiece el desconfinamiento, no solo porque tiene "controlada" la situación sanitaria, sino porque su población esta diseminada por todo el territorio, salvo en algunas ciudades.

Castilla y León: más informes sobre la salida de los niños

Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, no ha pedido ampliar más colectivos, pero sí que aunque hay menor presión asistencial que en las semanas previas y no se empeora, no hay que "bajar la guardia". Ha trasladado "con claridad" al presidente del Gobierno que "ni todo el mundo puede hacer lo mismo ni cada comunidad puede hacer lo que le de la gana", y por ello ha reclamado unos criterios en igualdad de condiciones para toda España en los que se fijen cómo y cuándo debe adaptarse a la desescalada cada comunidad autónoma.

Respecto a la salida de los niños el día 27 de abril ha pedido saber cuál es el informe de los técnicos, las recomendaciones que hacen los expertos, cómo y cuándo deben salir de casa porque cree que puede darse el caso de alguna localidad o territorio en el que los niños podrían salir y en otros que no fuera recomendable.

Murcia: Niños hasta 14 años

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que el desconfinamiento de la población se realizará "a cámara lenta", y ha advertido que "no va a ser un desconfinamiento homogéneo, cuando llegue", sino que a lo largo de las próximas semanas y meses habrá una actividad progresiva". También ha pedido que la salida de los niños se autorice hasta los 14 años.

Un desconfinamiento que no será "ni siquiera por territorios", sino que puede ser incluso por municipios o por zonas, tras lo que ha abogado por que a la hora de decidirlo y para evitar tensiones, es necesario "marcar criterios que sean ampliamente respaldados".

Andalucía: mapa de los primeros municipios en salir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado que existen municipios y comarcas andaluzas en las que, dada la baja incidencia del coronavirus, en algunos casos con cero contagios, se podría iniciar un desconfinamiento progresivo una vez que se levante el actual estado de alarma y siempre con todas las garantías sanitarias y con el cumplimiento de las normas que se establezcan sobre distanciamiento social.

Ha señalado que la Junta ya está trabajando en ese mapa de municipios y comarcas y ha pedido además a Sánchez detalles sobre con qué garantías se va a establecer la salida de los menores a las calles.

Madrid: personas con problemas de corazón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido más planificación en la gestión y que acuda a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se celebra en el Senado. Ayuso ha remarcado que cada región es "distinta" y tiene sus particularidades, como número de afectados o densidad de población. En este sentido le ha pedido contar con "una estrategia firme y siempre regida por criterios estrictamente médicos".

"No podemos permitir una segunda ola, otro poco de contagios, que nuestro personal sanitario este en la misma situación que semanas atrás. La mayoría, cuando les he consultado, se muestran todavía escépticos a hacer estrategias que solo se basen en criterios políticos", ha subrayado.

En este punto, ha pedido a las familias madrileñas que entiendan que se está gestionando "una crisis sanitaria" y ha apuntado que cuando los técnicos sanitarios lo permitan también quiere que se tengan en cuenta que embarazadas o personas con problemas de corazón también necesitan salir pronto. Así, ha sostenido que la Comunidad lo facilitará "siempre que las autoridades sanitarias aseguren que no hay ningún problema", ha declarado.

En materia de Vivienda ha reiterado su petición de que el Ejército pueda entrar en la Cañada Real.

