Ciudadanos no descarta acuerdos para las elecciones catalanas y Vox aplaude la cita con las urnas

El líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha evitado descartar este miércoles posibles fórmulas de colaboración con "partidos constitucionalistas" de cara a las próximas elecciones autonómicas.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pretende convocar unos comicios después de que el Parlament apruebe los Presupuestos de 2020. Según la formación naranja, Torra no puede hacerlo porque, al haber sido condenado por desobediencia y haber perdido su acta de diputado, tampoco es ya el jefe del Govern, y por ello ha reclamado al Ejecutivo central que le cese y convoque esos comicios.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, a Carrizosa le han preguntado si, en el escenario actual, Cs se plantea una coalición electoral con el PP, a lo que ha respondido que están abiertos a acuerdos pero que no es el momento de pronunciarse porque ni siquiera se han convocado los comicios autonómicos.

"Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros tendemos una mano a los partidos constitucionalistas para llegar a todo tipo de acuerdos. Acuerdos antes de las elecciones y acuerdos posteriores a las elecciones en aquellos puntos básicos en los que el constitucionalismo debe estar de acuerdo, que son la defensa de los valores y los principios de nuestra Constitución", ha explicado.

Refiriéndose específicamente a posibles fórmulas de colaboración para la cita con las urnas, ha dicho que "habrá que verlo". "De momento, estas elecciones no se han convocado. No toca que yo me pronuncie sobre ningún tipo de acuerdo electoral", ha añadido.

A la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, también se le preguntó este martes si podrían presentarse junto al PP a los comicios catalanes y, al igual que Carrizosa, evitó referirse expresamente a los 'populares'.

Vox quiere los comicios para combatir "sin cuartel" al nacionalismo

El portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Ignacio Garriga, ha celebrado este miércoles la decisión del president de la Generalitat, Quim Torra, de convocar elecciones anticipadas después de aprobar los presupuestos para 2020, para dar una batalla "sin cuartel" y "sin miedo" al nacionalismo.

"Desde Vox siempre lo hemos dicho y siempre hemos demostrado que daremos una batalla judicial y política sin cuartel a los enemigos de los pilares de nuestra nación", ha subrayado Garriga.

Por otro lado, ha señalado que concurrirán a las eventuales elecciones al Parlament de Cataluña, en las que la formación política será una "alternativa social y patriota" que plante cara, "sin complejos y sin miedo", al separatismo.

En este sentido, ha destacado que estos comicios suponen, a su juicio, una oportunidad "histórica" para combatir el nacionalismo y "estar dentro de las instituciones para defender las libertades"