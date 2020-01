Casado se querellará contra Torra por "usurpación" de funciones y advierte de que sus decisiones no tienen valor jurídico

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación presentará una querella contra Quim Torra por "usurpación de funciones" y ha advertido de que "cualquier decisión que tome no tendrá valor jurídico" tras haber sido inhabilitado y haber sido despojado de su condición de diputado. Por eso, ha criticado duramente que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantenga una reunión con él la próxima semana cuando "ya no es presidente de la Generalitat".

En una rueda de prensa tras inaugurar la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo cese porque está "en abierta desobediencia" ante la resolución de su inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Casado ha considerado que Sánchez no solo no debe reunirse con Torra el próximo día 6, sino que tiene "todos los mecanismos administrativos y si no constitucionales" para que reclamarle que cumpla sus obligaciones "de inmediato" y debe enviarle un requerimiento en este sentido.

Si Sánchez no envía este requerimiento, será el PP quien actúe contra el presidente del Gobierno por "incumplir sus obligaciones" a cambio de mantenerse en La Moncloa y conseguir el apoyo de los independentistas para apoyar los presupuestos estatales.

De esta manera ha reaccionado Casado a la declaración institucional de Torra este mediodía, en la que Torra ha dicho que la legislatura catalana "ya no tiene más recorrido político", pero ha pospuesto el adelanto electoral hasta después de aprobar los presupuestos para 2020, dentro de unos dos o tres meses.

Para Casado, Cataluña "no puede estar en un callejón sin salida" y tras la ruptura de la alianza entre JxCAT y ERC "lo lógico sería convocar elecciones".

Mientras, de manera inmediata el PP exigirá a la Mesa del Parlament que cese a Torra de su cargo y convoque una nueva sesión de investidura. Lo hará por dos vías, según ha explicado Casado, a través de su grupo en esta cámara, pero además reclamará al Gobierno vele por el cumplimiento de la legalidad y actúe para cesarlo.

El presidente de los populares ha dicho que lo que está haciendo Torra es "similar" al caso de un alcalde inhabilitado que se niegue a dejar la alcaldía, como sucedió en Marbella, donde el Gobierno sí "actuó", por lo que ahora debe hacerlo para que no haya "asimetrías legales".

Por lo que respecta a una posible alianza con Ciudadanos para las elecciones autonómicas en Cataluña, se ha mostrado optimista porque cree que este partido ha variado su posición para mejor, pero ha puntualizado que va a "respetar los plazos" del proceso de relevo en el liderazgo de la formación naranja.