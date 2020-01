Montero: "Si Torra convoca elecciones, hace lo que le pide la mayoría de fuerzas"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, convoca elecciones, "hace lo que le está pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias".

Montero, que ha visitado la barriada de Campanillas en Málaga, afectada por la borrasca 'Gloria', que causó daños en viviendas y comercios, ha manifestado a los periodistas que no ha podido escuchar "de primera mano" las declaración institucional de Torra, pero ha indicado que "es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión".

Al ser preguntada por la decisión de Torra de posponer el adelanto electoral hasta después de aprobar los presupuestos para 2020, ha indicado que Cataluña lleva desde 2017 sin tener unos nuevos presupuestos.

"Tenemos que ser capaces de poder desarrollar unas cuentas públicas en todas las administraciones que nos permitan realmente seguir avanzando", ha indicado Montero, que ha sido interrumpida por los vecinos de Campanillas cuando atendía a los medios sobre éste y otros asuntos de actualidad.

En cuanto a la reunión que tiene previsto mantener el próximo 6 de febrero en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Torra, Montero ha manifestado que "hoy por hoy el señor Torra es el presidente de la Generalitat".

"No hay ninguna resolución judicial, ni ningún tipo de normativa jurídica que haga o que diga que Torra ha dejado de ser presidente", ha recalcado la ministra portavoz, que ha añadido que "hay que reunirse con las personas que representan legítimamente las instituciones", ya sea "Torra en Cataluña o (Juanma) Moreno Bonilla en Andalucía".

Respecto a si este anuncio podría repercutir en el Gobierno, ha confiado en que no y en que todos los partidos presentes en el Congreso "sean conscientes, y sobre todo cuando hay una próxima fecha electoral, que lo que nos piden los ciudadanos es que trabajemos por el interés general".

En el mismo sentido, ha dicho que los ciudadanos demandan, con independencia de quien tenga la competencia, que haya "mejores pensiones", una sanidad "de calidad" y una educación que permita a los niños desarrollar su talento. "Nos piden que las administraciones colaboremos para que podamos conseguir el interés y el bien colectivo", ha insistido.

Para Montero, este escenario es "una oportunidad para que las formaciones políticas en Cataluña, con o sin elecciones, le demuestren al pueblo catalán que hacen una política útil" y "al servicio de los ciudadanos".

Pablo Iglesias durante su visita a las playas de Denia, una de las zonas más afectadas por el temporal Gloria EFE

"Sánchez hablará con todos, le caigan bien, mal o regular"

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que "si hay elecciones" en Cataluña "los partidos se presentarán y muy pronto habrá un nuevo gobierno". No obstante, ha señalado que, mientras tanto, la "obligación institucional" del Ejecutivo es dialogar con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en Oliva (Valencia) en una visita a zonas afectadas por el temporal, tras el anuncio del presidente catalán de que anunciará la fecha de las nuevas elecciones anticipadas una vez se aprueben los presupuestos autonómicos de 2020.

Iglesias ha sostenido al respecto que "quizá, si hay elecciones en Cataluña, habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat" y ha garantizado que "el Gobierno tendrá que dialogar con quien esté al frente, no lo podrá elegir". "A veces es más fácil y a veces más difícil, pero hay que dialogar con todo el mundo", ha recalcado.

En esta línea, preguntado sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe mantener su reunión con Torra, fijada para el 6 de febrero, Iglesias ha defendido que "dialogar es una obligación de los políticos".

Así, ha hecho hincapié en que Sánchez dialogará con todos los presidentes autonómicos, "independientemente de que le caigan bien, mal o regular". "Es una obligación institucional", ha enfatizado el vicepresidente.

"Hay que dialogar con gente que no piensa como tú; un gobierno no puede dialogar con quien quiere, no se puede hacer política a la carta. En política y en democracia, uno no elige a su interlocutor", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos "tiene claro que la receta para afrontar el conflicto catalán tiene tres componentes", que son "diálogo, diálogo y diálogo".

Tras recordar que han pedido muchas veces la dimisión de Torra, Iglesias ha remarcado que Quim Torra "no es presidente de la Generalitat porque le haya puesto nadie diferente de los representantes de la ciudadanía catalana". "Nos pagan un salario por dialogar con todo el mundo, no solamente con quien te cae bien o con quien estás de acuerdo", ha subrayado.

De hecho, ha señalado que "una de las claves para entender el conflicto de Cataluña es la nefasta gestión por parte de la derecha y su incapacidad para el diálogo", por lo que ha pedido que les "dejen trabajar porque hay muchas cosas que solucionar".

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que se encontraba este miércoles en la localidad turolense de Alcañiz visitando los daños causados por la borrasca Gloria, ha señalado que está "a disposición del presidente", Pedro Sánchez, "como no puede ser de otra manera" para asistir o no a la reunión que prevé mantener en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Preguntada sobre su participación en este encuentro, la ministra ha aseverado que es algo que tiene que decidir Pedro Sánchez. Darias ha recorrido las localidades de Alcañiz, Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres, en el Bajo Aragón y Matarraña acompañada del presidente de la Comunidad, Javier Lambán.