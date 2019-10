SENTENCIA DEL JUICIO DEL 'PROCÉS'



Cs dice a Torra que lo que pase hoy en Cataluña "es responsabilidad suya"

Arrimadas ha afirmado que hay catalanes encerrados en sus casas "porque no se atreven a salir" y familias "que no se han atrevido a llevar a los niños al cole" por si después no les podían recoger.