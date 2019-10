Los actores Carlos Bardem, José Corbacho, Silvia Bel y Santi Millán critican el fallo

Actores como Carlos Bardem, José Corbacho, Silvia Bel y Santi Millán han criticado el fallo del Tribunal Supremo sobre el 'procés', que Bardem ha calificado de "penoso".

"La #SentenciaProces evidencia que el franquismo dejó atado y bien atado el asunto judicial. Penoso. Peligroso", ha afirmado el actor y guionista Carlos Bardem en su cuenta de Twitter.

La #SentenciaProces pone de manifiesto, como la de Alsasua y en otro sentido la ligereza de penas a corruptos, una asimetría en la gravedad de las condenas impropia de un poder judicial democrático. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) October 14, 2019

NOTICIAS RELACIONADAS Los Mossos detienen a un manifestante en el metro por atentado a la autoridad

Ha considerado que la sentencia "pone de manifiesto, como la de Alsasua y en otro sentido la ligereza de penas a corruptos, una asimetría en la gravedad de las condenas impropia de un poder judicial democrático", y ha afirmado que el fallo desnuda al emperador, en referencia al cuento 'El traje nuevo del emperador'.

Ha defendido que una democracia real, no ritual, no necesita auto-afirmarse en cada declaración de sus políticos, sino que "una democracia se afirma cada día con hechos: la justicia social".

El presentador Santi Millán ha tuiteado: "13, 12, 11, 10, 9... No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas", en lo que ha coincidido el humorista José Corbacho -que hizo dúo cómico con Millán-, que también ha enumerado los años de condena, que ve muchos, ante lo que se siente triste.

13...12...11...10...9........No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas #SentenciaProces pic.twitter.com/b7IM9mb9gN — Santi Millán (@Santi_Millan) October 14, 2019

"No pienso como ellos. Ni los conozco personalmente. Pero me siento triste. Por ellos, por sus familias y por sus amigos. Y lo peor de todo, es que las cosas no van a mejorar con esta decisión. Al contrario", ha dicho en un apunte en Instagram.

13 años

12 años

11 años

10 años

9 años...

Muchos años.

Demasiados.

Muchos días tristes llevamos ya y muchos otros vendrán.

Hoy es uno de esos días.

La tristeza es algo individual. Puedes sentirla o no. Yo hoy la… https://t.co/UkeL8q2McA — Jose Corbacho (@josecorbacho) October 14, 2019

Corbacho ha dicho que los que se alegren por ello, tendrán sus 'sinrazones', y ha añadido: "Yo hoy me siento triste y no me apetece ni reflexionar ni contar hasta diez para callarme y no compartir esta tristeza. "Me duele y me sabe mal. Qué mierda".

Cunningham y Welsh

La actriz Silvia Bel se ha hecho eco del llamamiento de Tsunami Democràtic a la ciudadanía a movilizarse en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, entre otros mensajes relacionados.

Por su parte, el actor de 'Juego de Tronos' Liam Cunningham -que interpretó a Davos Seaworth-, que ya criticó cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre, ha retuiteado varios mensajes contra la sentencia, entre el que se encuentra uno que ve "pure Franco shit (pura mierda de Franco)", como también ha hecho el creador de 'The Wire', Irvine Welsh.

El cantante de System of a Down



El cantante del grupo estadounidense System of a Down, Serj Tankian, se ha posicionado este lunes a favor del movimiento independentista: "Encarcelar a sus líderes solo exaspera más su búsqueda de justicia e independencia", ha dicho en referencia a la condena del Tribunal Supremo a los líderes del 1-O.

"No puedes mantenerte en contra de personas que han hecho oír sus voces por la independencia", ha afirmado el cantante de ascendencia armenia en un apunte en Facebook recogido por Europa Press y en el que ha añadido el 'hashtag' #StandWithCatalan'.