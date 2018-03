Patricia, la madre de Gabriel: “Creo que Ana Julia es una cabeza enferma, que tiene un patrón que tiene que repetir”

Patricia Ramírez, la madre Gabriel, asesinado a manos de Ana Julia Quezada, novia del padre del niño, ha ofrecido una entrevista este viernes al programa Espejo Público de Antena 3 explicando cómo se siente después de que el pasado domingo se encontrara el cuerpo del pequeño dentro del maletero del coche que conducía la asesina confesa.

La madre de Gabriel ha confesado que se están intentando “poner un poco de orden en los tiempos, los horarios, buscando intimidad y empezando a asimilar todo esto que en nuestras cabezas no entra”. Le cuesta "pensar en mañana" y no está preparada para volver a su casa. “No es algo que me plantee a corto plazo y hay cosas que no sé cómo voy a hacer. Es como el mar con marejada grande y ahora está en la resaca, pues estoy un poco igual. Más tranquila, con Ángel cerca y a él lo vemos mejor, más tranquilo también, pero estamos con la resaca y yo creo que no somos conscientes de lo ocurrido”.

Respecto al móvil del asesinato, el motivo que llevó a Ana Julia a acabar con la vida del pequeño Gabriel, Patricia ha confesado que faltan muchas cosas del sumario por saber y que ese punto lo tendrán que esclarecer los investigadores pero su sensación es que “es una cabeza enferma. Tiene un patrón que va repitiendo de un sitio a otro, pero es mi sensación”.