Tras la muerte de Gabriel, la madre pide "que esto no acabe en rabia" y no se hable de la mujer detenida

"En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", ha dicho en una entrevista en Onda Ceros.

En esta línea, ha llamado a "que no salga de ella ninguna foto" ni tenga más atención porque "no se merece que se le dé cobertura ni se lo merece Gabriel". "Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado", ha afirmado.