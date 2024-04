El cambio de propietario de Moto GP "no condiciona" las negociaciones con Motorland Aragón

Liberty Media Corporation ha hecho oficial este lunes el acuerdo para la adquisición de Moto GP. Se trata de una alianza histórica, que se venía cociendo a fuego lento desde hace tiempo, y que a priori no afectará a las negociaciones que el Gobierno de Aragón tiene avanzadas para que el Mundial de motociclismo vuelva a Alcañiz la próxima temporada.

Así lo ha confirmado el alcalde de la capital del Bajo Aragón y vicepresidente de Motorland, Miguel Ángel Estevan, en la presentación de las obras para el reasfaltado del circuito de velocidad, que han comenzado hoy y, precisamente, responden a una solicitud de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para que el campeonato se puede celebrar en 2024.

“Me consta, porque así me lo traslada el consejero Manuel Blasco, que las negociaciones están en buen término y en breves días se anunciará el acuerdo. Se va a invertir gran cantidad de dinero para que Motorland siga siendo el mejor circuito del mundo”, ha señalado Estevan, antes de confirmar que el hecho de que Liberty Media Corporation haya adquirido Moto GP “no condiciona” las conversaciones con la DGA.

Ahí, además, influye el hecho de que Carmelo Ezpeleta siga al frente de Moto GP, puesto que las negociaciones entre Dorna y el Ejecutivo autonómico siempre tuvieron a su consejero delegado como hilo conductor.

“Si lo compra la Fórmula 1 o no, es un tema empresarial. Desde el Gobierno de Aragón apostaremos por lo que corresponda en ese momento. Sea Dorna o sea quién sea la propietaria del Mundial, es importante que las obras se hagan para que podamos tener Moto GP al menos durante tres años consecutivos, en 2024, 2025 y 2026”, ha añadido vicepresidente del circuito alcañizano, donde se han emprendido unos trabajos de reasfaltado que deberían estar acabados a finales de junio.

La inversión asciende a 6,2 millones de euros, procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que serán ejecutados por la empresa Vialex Constructora Aragonesa, han informado desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Los trabajos se realizarán en varias fases que pasarán por la sustitución de pianos, la ejecución de drenajes y canaletas, la modificación de las escapatorias y el fresado de la pista y de los márgenes, la verificación del fresado, el extendido del aglomerado y, por último, trabajos de pintura, instalación de cronometraje y limpieza.

Los pianos que se van a instalar son de 1,50 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 20 de alto, de hormigón prefabricado con fibras y con un peso aproximado de 600 kilogramos. El extendido del aglomerado se realizará con tres extendedoras en paralelo y se dispondrá de siete fresadoras para la actuación de todo el circuito.

Se trata de una obra de alta complejidad técnica, con equipos de última generación, que abordarán el reasfaltado de 75.000 metros cuadrados y la sustitución de 700 metros de piano. Se usarán 7.000 toneladas de asfalto y 25.000 metros cuadrados de pintura.