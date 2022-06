Carlos Arregui: "El coche eléctrico no tiene más riesgo de ignición que uno de combustión"

El área de investigación de accidentes de tráfico de Centro Zaragoza, propiedad de 19 aseguradoras y ubicado en Pedrola, cumple 30 años como instituto de referencia nacional. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Tras analizar a fondo 2.577 accidentes, hoy estamos convencidos de que los vehículos han mejorado su seguridad de forma sustancial, que disponemos de mejores infraestructuras y que, desde la Administración, se han tomado medidas importantes como el carnet por puntos y el endurecimiento de las penas de tráfico, entre otras. El resultado es una sociedad más consciente de que la carretera no se puede tomar a la ligera.

¿Cómo trabaja su equipo ante un siniestro?

Nuestra tarea empieza por acudir al lugar de los hechos, ver lo ocurrido, tomar datos, usar programas informáticos y luego, si procede, defender nuestras tesis en instancia judicial.

Buscan el rastro de un accidente.

El siniestro siempre deja huellas. Bien sean las ruedas, las rozaduras en el asfalto, restos humanos, las lesiones de los ocupantes o las declaraciones de los testigos indican cómo ha ocurrido.

Hay crímenes que nunca se resuelven. ¿También quedan altercados sin aclarar?

Hay de todo. Unos son más fácilmente explicables que otros. Raro es, no obstante, el caso que no se llega a identificar la causa.

Se les conoce como los CSI de tráfico.

En el sector, algunos, incluso van más allá, y se hacen llamar ‘ingenieros forenses’, pero no es nuestro caso.

El coche, la carretera o las normas de Tráfico. ¿Dónde se ha producido una mayor evolución?

El coche ha experimentado un cambio mayor a través de sus sistemas de seguridad. Tiene hoy mejor estructura, ayudas a la conducción, cinturón de seguridad,… Muchos accidentes que hace 30 años eran mortales hoy tienen un final feliz gracias a las mejoras introducidas por las marcas.

El parque móvil español, con 13 años de antigüedad media, no ayuda a reducir la siniestralidad.

Es un parque envejecido que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas respecto a los modelos actuales, pero mucha gente no se lo cambia porque no quiere, sino porque no puede. Y, sobre todo, ahora que los de segunda mano han subido sus precios les resulta aún más difícil.

Los partes de Tráfico hablan de muertos en carretera, pero no trascienden los de las también víctimas que se salvan, pero quedan con secuelas.

Las víctimas están en el eje de nuestra investigación. Los fallecidos son solo la punta del iceberg del problema porque detrás están los lesionados, no solo con problemas físicos que pierden autonomía sino también los psicológicos que pueden incluso llegar a sufrir cambios de personalidad. El accidente de carretera castiga a la víctima, pero también a su familia y a su entorno. Por desgracia, la sociedad tiene una habilidad inusual para olvidar rápidamente aquello que no le interesa.

Trabajan por encargo de aseguradoras, instituciones judiciales y particulares.

Nos vienen a buscar cuando hay problemas y no está claro lo sucedido.

¿Es caro investigar un accidente?

Habría que preguntarse mejor todo el trabajo que lleva por detrás la investigación de un accidente.

En lo que va de año, Aragón ha registrado 21 muertos en carretera. La cifra se mantiene similar a la de 2021, pero en España, de enero a mayo, los fallecidos son 438, un 27% más que en 2021 y un 5,5% más que en 2019. Desde 2014, la tasa de siniestralidad no termina de bajar. ¿Por qué?

No conozco los datos, pero si así fueran, lo que haría falta son otras medidas de la Administración como en su día lo fue, por ejemplo, el carnet por puntos. Se supone que con la nueva ley de tráfico que ha entrado en vigor recientemente, caerá el número de accidentes.

De los 21 muertos en la Comunidad, cinco están vinculados a las nuevas formas de movilidad.

Aquí llevamos ya un tiempo recibiendo encargos de siniestros de vehículos de movilidad personal (VMP) de toda España.

¿Deberían los conductores de bicicletas y patinetes eléctricos llevar casco obligatoriamente?

El usuario que se ve involucrado en un siniestro con una moto sufre el mismo patrón de lesión que el de una bicicleta o patinete eléctrico. Por lo general, la caída al suelo produce un traumatismo craneoencefálico, así que, al menos, han de ser prudentes en su coexistencia con el peatón.

¿Cuáles son los accidentes más habituales con MVP?

El de una persona parada en la vía que es arrollada por un patín o bici. A partir de un impacto contra el suelo a 15 km/h la probabilidad de fractura del cráneo es casi del 100% por lo que el casco es un elemento fundamental para la protección y para salvar la vida.

¿Debería ser obligatorio?

La ciencia dice que debería serlo, pero ese es un tema que excede a nuestro ámbito de trabajo.

¿El conductor siempre tiene la culpa en un accidente frente a las deficiencias de infraestructuras y vehículos?

Los expertos dicen que el factor humano es el principal en un siniestro, pero la realidad te enseña que cada accidente es individual y ha de analizarse de forma particular.

La edad del conductor, tanto por ser demasiado joven como demasiado adulto, ¿es un factor de riesgo?

Los jóvenes no tienen por sí mismos por qué sufrir más accidentes, pero sí está claro que los mayores sufren más y peores lesiones porque son más vulnerables.

¿Tiene el coche eléctrico por sus grandes baterías más riesgo de ignición que uno tradicional?

La probabilidad de prenderse fuego de un modelo a pilas no es superior a la de uno de combustión, pero en caso de incendio, las consecuencias son más graves. Las baterías generan al incendiarse ácido fluorídrico altamente tóxico que, además, en caso de usar agua para apagarlas se transforma en agua contaminada.

¿Están preparados los talleres para reparar este tipo de vehículos?

Creo que sí. Están haciendo un gran esfuerzo ante la previsible llegada masiva de estos automóviles.