Los 10 coches más seguros de 2019

La agencia europea Euro NCAP, que analiza y califica la seguridad de los coches que salen al mercado, publica ahora la lista de los que han obtenido las mejores puntuaciones en 2019 en sus respectivas categorías con una valoración de 0 a 5 estrellas.

El ranquin ‘El mejor de su clase’ se elabora comparando vehículos del mismo segmento y sumando las puntuaciones en cada una de las cuatro áreas de evaluación: ocupante adulto, ocupante infantil, peatones y asistencia a la seguridad. Los coches se evalúan considerando el equipamiento de seguridad de serie de cada modelo. Euro NCAP, que en 2019 llevó a cabo test de impacto en un total de 41 modelos, ha seleccionado como los más seguros de su clase a los Tesla Model 3 y BMW Serie 3 (‘Familiar grande’), Tesla Model X y Seat Tarraco (‘SUV grande’), Mercedes CLA, Mazda 3 (‘Familiar pequeño’), Subaru Forester y Mazda CX-30 (‘SUV o monovolumen’) y Audi A1 y Renault Clio (‘Segmento B’). Todos cuentan con el máximo de puntos, cinco.

La valoración de estrellas, no obstante, va más allá de los requisitos legales. Las pruebas de Euro NCAP no son obligatorias. Un vehículo que solo cumple con las demandas mínimas legales no tiene por qué recibir estrellas. Esto también significa que un coche con una calificación baja no es necesariamente inseguro, pero no es tan seguro como sus competidores mejor valorados.