Por qué Israel ataca a Irán y el origen del conflicto y de los bombardeos

El sábado 13 de abril de 2024, Irán lanzó cientos de misiles contra Israel y el gobierno de Tel Aviv ha tardado seis días en responder con un lanzamiento de misiles que han tenido como destino Isfahán, una ciudad iraní donde se encuentran varias instalaciones nucleares. Un nuevo movimiento en el tablero de ajedrez internacional en el que se ha convertido Oriente Próximo y que ha puesto delante de los focos un conflicto entre los dos países que llevaba tiempo gestándose en la sombra. Por qué atacó Irán a Israel y cuál es la razón de la dura represalia israelí. Estas son algunas de las preguntas que se hace la opinión internacional.

Siria, el detonante del ataque de Irán a Israel

Desde hace varias semanas, el régimen de Teherán prometía un "castigo" a Israel por el ataque contra el Consulado iraní en Siria y este sábado lo hacía realidad. El Ejército de Israel confirmó el lanzamiento de 200 proyectiles que fueron interceptados fuera de territorio israelí gracias al sistema de defensa denominado 'Cúpula de hierro'.

El ataque al consulado de Irán en Damasco del 1 de abril de 2024, en el que murieron varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria Iraní, así como el responsable de la coordinación de las operaciones con Hezbolá, la milicia chií libanesa, ha sido el detonante de la respuesta de Teherán. El líder supremo iraní Alí Hamenei amenazó con "abofetear" a Israel como represalia apelando a su derecho a la autodefensa.

Razones del ataque de Israél a Irán

Seis días después del ataque de drones de Irán, Israel ha lanzado un ataque, presuntamente, con varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán, en el centro del país, según han indicado medios estadounidenses. En esta ciudad se encuentra una importante base militar e instalaciones nucleares. Estos ataques han sido confirmados por el Ejército iraní que habla de "que el sistema de defensa aérea ha actuado contra un objeto sospechoso. Sin daños". En concreto, aseguran que se ha tratado de minidrones. Las autoridades de Irán han quitado hierro a la situación y las informaciones en algunos medios estadounidenses.

El Gobierno de Israel no ha hecho declaraciones al respecto, pero algunos medios aseguran que está detrás de este ataque con el objetivo "de trasladar a Irán que puede golpear su territorio". Benjamin Netanyahu ha recurrido a X (Twitter) para afirmar que "es una mañana en la cabeza está alta, con orgullo". "Israel es un país fuerte y poderoso. Espero que recuperemos el poder de la disuasión", ha señalado, en unas declaraciones en las que confirma igualmente el papel de las autoridades israelíes en el ataque.

Así, el Ejército israelí había asegurado durante los últimos días que respondería al ataque iraní "con acciones, no con palabras", tras lo que el gabinete de guerra instaurado tras los ataques del 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza celebró varias reuniones para abordar si esta respuesta sería directamente contra Irán o contra alguno de sus grupos aliados en la región.

Peso político y equilibrio en Oriente Medio

El ataque iraní supuso una ruptura del equilibrio en Oriente Medio, ya que tanto Israel como Irán habían evitado enfrentarse de forma directa hasta ahora. Los dos países optaban por objetivos en países como Siria, Líbano o Iraq, en el caso de Israel, o grupos rebeldes en Irán, Siria, Iraq y Yemen, en el caso de Irán.

A pesar del ataque directo del sábado, Irán ha medido su respuesta optando por un ataque no tripulado con un "aviso" previo y animando dando por terminado aquí el enfrentamiento. Todo queda en manos de Israel, cuyo primer ministro ha asegurado que "habrá respuesta", pero para la que no contará con EE.UU. cuyo presidente ha asegurado que no colaborará en ninguna "contraofensiva".

Irán y el estado de Israel: el origen del conflicto

El conflicto entre Israel e Irán es una historia compleja que comenzó con la creación del estado de Israel. En un primer momento (en la década de los 50) Irán estaba gobernado por la Dinastía Pahlavi y regida por el Sha. Este régimen fue el segundo país islámico en reconocer al estado de Israel y era aliado de EE.UU.

Con la revolución islámica de 1979, que convirtió el país en República Islámica, la relación entre Irán y EE.UU. se convirtió en antagónica. Y eso repercute a Israel, uno de los principales apoyos del gobierno norteamericano en Oriente Próximo.

Además, la República de Irán tiene una estrecha afinidad con Palestina a la que considera "oprimida" por Israel, un Estado “usurpador” a quien hay que combatir con el uso de la fuerza si fuera necesario y apoya a los grupos que forman el Eje de la Resistencia, un tratado antiisraelí firmado por Irán, Siria, Hezbolá, milicias palestinas y Venezuela.

El 18 de julio de 1994 en Buenos Aires se produjo el Atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) e Irán fue acusado de la masacre a la institución judía. Dos años antes, otro atentado había volado la embajada de Israel en Argentina.

Durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad en Irán, en la década de los 2000 las declaraciones incendiarias contra Israel se recrudecieron y a esto se suma el desarrollo de la tecnología nuclear que desde ese momento hizo saltar las alarmas en Israel.

El conflicto entre Israel e Irán es una cuestión no solo de fe, sino de peso político en la zona. Dos asuntos de gran importancia en el Irán que gobierna Alí Jamenei que tiene un largo historial de apoyo a grupos paramilitares islámicos como Hizbulá en Líbano o Hamás en Gaza, las milicias pro iraníes en Iraq y los Hutíes en Yemen.