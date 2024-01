El rey Carlos III sale del hospital tras ser operado de la próstata

El rey Carlos III abandonó este lunes el hospital londinense donde estaba ingresado desde el pasado viernes, cuando fue operado de un agrandamiento de la próstata.

Carlos III salió del London Clinic, en el centro de Londres, poco antes de las 15.00 acompañado por la reina Camila, con quien se dirigió andando al coche que los estaba esperando.

Apenas unas horas antes había salido de ese mismo centro la nuera del rey, Catalina, princesa de Gales, quien fue sometida hace casi dos semanas a una "cirugía abdominal" de la que apenas se han dado detalles.

El pasado 17 de enero, Buckingham informó de que Carlos se sometería a un tratamiento para un agrandamiento de próstata "benigno", sin detallar la fecha. El palacio agregó que "los compromisos públicos del rey -de 75 años- se pospondrán durante un breve periodo de recuperación".

Por otro lado, hace unos días la duquesa de York, Sarah Ferguson, admitió que recibir el diagnóstico de un melanoma maligno le supuso un "shock" y agradeció los "muchos mensajes de amor y apoyo" recibidos, en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram. "Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de pecho el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva", señaló Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, en su mensaje.

La madre de las princesas Eugenia y Beatriz considera que "fue gracias a la gran vigilancia" mostrada por su dermatólogo que se le pudo detectar el melanoma. "Como es natural, otro diagnóstico de cáncer ha sido un 'shock' pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo", afirmó.