La Universidad de Harvard también ofrecerá un curso sobre Taylor Swift

La Universidad de Harvard se unirá a otras prestigiosas universidades de Estados Unidos que han integrado un nuevo curso en su currículo sobre la estrella del pop Taylor Swift.

'Taylor Swift and her world' (Taylor Swift y su mundo) ya ha atraído la atención de 300 estudiantes y es parte de una ola de interés de la cantante por parte de centros educativos, entre ellos las universidades de Nueva York, Texas y Arizona, a las que el próximo año se sumará Stanford, destaca el New York Times.

El curso en Harvard será impartido por la profesora Stephanie Burt, de 52 años, admiradora de la música de la artista country y pop.

"Hace diez o doce años, me di cuenta de que de todas las canciones que uno escuchaba en farmacias, aeropuertos, estaciones de autobuses y lugares públicos, había una que era mejor que todas las demás", comentó Burt al Times, refiriéndose al éxito 'You belong to me'.

"Quería saber quién la escribió. Era una canción más atractiva lírica y musicalmente, simplemente una pieza de construcción perfecta", agregó.

La profesora indicó al diario que se interesó mucho más en Swift cuando vio el documental 'Miss Americana', estrenado en 2020 y que sigue la vida de la cantante a lo largo de varios años de su carrera.

"Realmente hace un gran trabajo al mostrar cuánto apoyo ha tenido: ella es alguien que viene de privilegios y tuvo padres que realmente querían ayudarla a conseguir sus sueños, pero también cómo trabajó para convertirse en ella misma y cómo se ha convertido en alguien que toma sus propias decisiones de una manera que atrae a las personas hacia ella y no las aisla", comentó.

El interés por Taylor Swift es contagioso: el próximo año la Universidad de California en Berkeley tiene previsto ofrecer 'Arte y espíritu empresarial: la versión de Taylor'.

Mientras, la Universidad de Florida también ofrecerá un curso sobre la narrativa de la cantante y la descripción del mismo comienza con '¿Estás listo?' en referencia a la canción del álbum 'Reputation'.

Y este mes, la Universidad de Miami presentó un programa que ofrece, entre otros, un curso intensivo de siete semanas sobre los derechos de autor y propiedad intelectual basado en la carrera de Swift.