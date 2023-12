Vanesa Martín “No relaciono culpa y pecado, solo trato de aceptarme a mí misma”

¿Cómo maneja la culpa derivada de ciertos placeres que se consideran pecados?

¿La culpa, esa culpa? Hace tiempo que la saqué de mi vida. Es una cuestión de actitud y de responsabilizarte de tus actos. Personalmente no relaciono culpa y pecado, me centro en saber quién soy, trato de aceptarme a mí misma y vivir los placeres de la vida de manera consciente. Si se quiere, se puede; somos todo lo libres que esta sociedad nos permite ser. Lo que no me parece correcto es negar esa capacidad antes de intentar ejercerla.

Es usted cuidadosa con las palabras en las canciones. ¿Hay alguna muletilla que le moleste más que otras?

Me pongo retos a mí misma, sí. Todos los que escribimos versos y contamos historias pasamos por temporadas en las que nos da por una palabra, un concepto. Al principio yo metía el mar en todas las canciones, el mar que siempre he tenido al lado en Málaga. No es que lo haya desterrado, pero sí lo raciono, va medido –ríe– aunque da mucho juego en la poesía y la canción. Es verdad que hay frases recurrentes con las que no comulgo: por ejemplo, las que hablan de necesitar a alguien, el sufrimiento cuando la otra persona no está. Cuando repaso letras antiguas y las comparo con las actuales sí veo que hay un ejercicio depurativo.

Usted es pródiga en colaboraciones con otros artistas. ¿Hay algo planteado para el futuro próximo?

Sí, están en los planes. Las que he ido haciendo han sido deseadas por ambas partes y equilibradas en protagonismo, un modo de defender las canciones sin imposición alguna de la industria. De Zaragoza hay grandes artistas: con Auserón, por ejemplo, me encantaría hacer un dueto.

La conexión que tiene con Alborán trasciende la artístico.

Con Pablo somos muy amigos, nos conocemos de Málaga y se nota el tipo de relación que tenemos. Por suerte, en esta profesión no me faltan amigos de los buenos, gente con mucha verdad. En la semana del Latin Grammy en Sevilla tuvimos un montón de eventos y se apreciaba la alegría de vernos, juntarnos, contarnos cosas y, y naturalmente cantar juntos. Compartir la música es una maravilla.

Lleva mucho tiempo sin parar. ¿Seguirá a este ritmo en 2024?

No, en 2024 quiero descansar y componer a mi ritmo, sin prisas. Llevo tres años a piñón, y aunque es bonito viajar y conocer tantos sitios, mi intención es que los próximo viajes sean por placer, y contar con tiempo para disfrutar de mi famiila, mi casa, mis amigos y mis perros. Tengo alguna cita pendiente al otro lado del charco, pero luego tocará el stop.

La gira viene de América Latina. ¿Qué se trae de allá?

Conocer otras culturas siempre inspira. De hecho, me ha hecho escribir algunas canciones en este viaje. El mundo es riquísimo, solamente hay que alcanzar el equilibrio, aquí y allá. En Zaragoza he pasado noches muy bonitas, Este viernes estaremos a gusto: espero que la Virgen del Pilar nos bendiga.