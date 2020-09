Trump amenaza con enviar fuerzas federales a Portland para atajar los disturbios incluso si no se lo pide el alcalde

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención de las fuerzas federales en Portland, escenario de graves disturbios y manifestaciones, incluso si las autoridades estatales o municipales no lo solicitan.

"Portland es un lío desde hace muchos años. ¡Si este chiste de alcalde no la limpia, iremos nosotros e iremos a por ellos!", ha afirmado Trump a través de su cuenta oficial en Twitter, en referencia al alcalde, el demócrata Ted Wheeler.

El sábado, un simpatizante de Trump murió tiroteado durante los disturbios entre partidarios del presidente y del movimiento de protesta contra el racismo y la violencia policial.

Wheeler culpó a Trump este domingo por la violencia y ha afirmado que el presidente "ha creado el odio y la división". En respuesta, el 'número dos' de Interior de la Administración Trump, Ken Cuccinelli, ha dicho que Wheeler "es un alcalde que odia al presidente Trump más de lo que ama a la gente de Portland".

Biden condena los disturbios

Quien también ha responsabilizado al presidente de Estados Unidos de los últimos episodios de violencia ha sido su próximo rival en las elecciones de noviembre, Joe Biden.

"Trump no puede acabar con la violencia porque lleva años fomentándola", ha dicho Biden durante un acto de campaña en celebrado Pittsburgh, en el estado de Pensilvania.

"Puede que crea que pronunciar las palabras ley y orden le hacen fuerte, pero su fracaso en pedir a sus seguidores que dejen de actuar como una milicia armada en este país muestran lo débil que es", ha asegurado.

Por otro lado el candidato demócrata a la Casa Blanca ha condenado los disturbios de estos días, surgidos durante las protestas por el último episodio de violencia policial, que han dejado al joven Jacob Blake hospitalizado en estado grave tras recibir por parte de la Policía siete disparos en la espalda.

"Voy a ser muy claro sobre todo esto, los disturbios no son protestas. Los saqueos no son protestas. Provocar fuegos no son protestas. Nada de esto es protestar. Es ilegal, simple y llanamente", ha enfatizado.

"La violencia no traerá cambio, solo traerá destrucción. Los incendios deben acabar, pero tenemos un presidente que aviva las llamas, en vez de apagarlas", ha señalado.

Portland se ha convertido en uno de los últimos grandes focos de las manifestaciones contra la brutalidad policial, después de que un hombre vinculado a un grupo de extrema derecha llamado Patriot Prayer muriese tras recibir un disparo en el pecho la noche del sábado.

Días antes, un supremacista blanco de 17 años asesinó a dos personas e hirió a otra durante una manifestación contra la violencia racial.

La muerte de George Floyd tras pasarse casi nueve minutos con su cuello aprisionado por la rodilla del agente de Policía Derek Chauvin el pasado 25 de mayo desató protestas y disturbios en las principales ciudades de Estados Unidos, en un movimiento que ha ido creciendo y se ha expandido en todo el mundo en contra del racismo.