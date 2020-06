El epidemiólogo Martín Moreno: "Es indiscutible que España llegó tarde"

El epidemiólogo José María Martín Moreno, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard (Estados Unidos), ve "indiscutible" que España llegó tarde a la respuesta contra la pandemia de coronavirus y ha pedido una mayor participación de los científicos en la gestión de la crisis.

Durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, este catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y doctor por Harvard ha destacado que la pandemia ha sido un problema mundial en el que la sociedad en su conjunto tiene parte de responsabilidad dada la relación entre la destrucción de los bosques y el colapso de la biodiversidad y el aumento de las epidemias.

"Errar es humano porque nuestra naturaleza es falible y nuestras equivocaciones no se deben ocultar porque nos hacen aprender"

"Esta pandemia ha sido una experiencia sin precedentes. Errar es humano porque nuestra naturaleza es falible y nuestras equivocaciones no se deben ocultar porque nos hacen aprender", ha subrayado este experto que cree que no sólo los países, también los organismos internacionales, se han equivocado.

Se ha referido en concreto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "ha hecho algunas cosas mal o regular" y al Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), que "tampoco actuó con suficiente anticipación".

Ha reconocido, no obstante, que ninguno de estos dos organismos recibieron toda la información necesaria desde China. "No sé si China mintió, pero tengo la casi certeza de que no dijo todo lo que sabía", ha dicho Martín Moreno, que cree que el país asiático a su vez tampoco conocía los aspectos básicos de la génesis del problema.

"No ha habido información fluida y nos ha llegado tarde a todos", ha declarado este epidemiólogo que ve también "indiscutible" que en España "llegamos tarde" y con problemas como la falta de equipos de protección individual, test o ventiladores para respiración mecánica y sin reservas estratégicas. Ha criticado, asimismo, los "titubeos" sobre la recomendación del uso de la mascarilla que "dejan confusa a la población", y el modo de contabilizar los datos.

Este experto ha pedido que se constituya una comisión de evaluación independiente "para saber lo que se hizo bien, lo que se hizo menos bien, los riesgos y las oportunidades de mejora para que cuando vuela surgir algo así, que ocurrirá, estemos preparados".

En cuanto a sus recomendaciones, ha reclamado una mayor inversión en Salud Pública, involucrar el potencial científico del país en la gestión de la crisis, incluidos los veterinarios que se ocupan del control y prevención de la zoonosis, ya que este virus viene de los animales, o fortalecer al Ministerio de Sanidad.

En este sentido, ha reclamado mayor recursos para Sanidad Exterior, que es la que controla las puertas de entrada y las fronteras del país, y ha pedido el retorno del Instituto de Salud Carlos III al Ministerio de Sanidad.

Cree que sería conveniente la creación de un Centro Estatal de Salud Pública que velara por la protección de la salud, y apostar por una mayor presencia española en los organismos internacionales para no tener que "esperar a que nos manden el protocolo, sino influir en él".

Ha mostrado su preocupación por los distintos procesos de investigación en busca de una vacuna (hay 105 vacunas en marcha de 10 líneas distintas) y cree que sería conveniente contar con una comisión internacional que supervise los principales grupos de investigación. Además, ha incidido en la importancia de planificar la selección y adquisición de una vacuna asegurando su acceso equitativo y universal.

