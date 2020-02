Macron, en la despedida del Reino Unido: "Ahora, más que nunca, necesitamos más Europa"

"Un día triste", un "shock", pero también una "señal de alarma histórica que debe hacernos reflexionar". Emmanuel Macron se unió este viernes a las elegías y despedidas por la salida del Reino Unido de la Unión Europea con un discurso desde el palacio del Elíseo en el que advirtió sobre los peligros que "las mentiras pueden tener sobre nuestras democracias", y atribuyó el 'brexit' a "que hemos hecho de Europa a menudo un chivo expiatorio de nuestras propias dificultades". Ante esos viejos retos, y los nuevos que se presentan tras el divorcio, el presidente francés volvió a apostar por la receta que sirve de núcleo de su ideario político: más Europa.

"Debemos respetar esa decisión" del pueblo británico, dijo el mandatario, "pero me acuerdo de cómo la campaña de 2016 se hizo con mentiras, exageraciones, simplificaciones, de cheques que se prometieron y que no llegarán nunca". Esas mentiras, argumentó, han acabado teniendo consecuencias y "ahora, más que nunca, necesitamos más Europa". Los desafíos a los que se enfrenta la Unión no son pocos.

Macron enumeró la relación con China o con Estados Unidos, la transición ecológica y la crisis climática o las grandes transformaciones migratorias, digitales y tecnológicas, un reto para el que será imprescindible que los países europeos se mantengan unidos, pero para ello la UE debe "reformarse en profundidad para hacerla más soberana, más democrática y más próxima a los ciudadanos". Llegar así a un proyecto más claro "en el que irse de Europa no sea nunca más la respuesta a las dificultades de hoy".

Dentro y fuera, no

"Seguiremos teniendo fuertes lazos bilaterales y yo los seguiré defendiendo", prometió el mandatario, que, sin embargo, se mostró franco a la hora de definir la nueva relación que debe establecerse tras el 'brexit'. Así, dijo que el nuevo acuerdo con el Reino Unido será lo más sólido y durable posible, pero no será lo mismo que hasta ahora porque Londres no puede pretender "estar a la vez dentro y fuera".

"Es un día triste y no lo escondemos", lamentó el presidente, pero es también un día que debe conducirnos "a construir con más determinación aún una Unión Europea poderosa, eficaz y que pueda convenceros aún más y nos permita reencontrar el hilo de esta historia que hace la UE una aventura única".