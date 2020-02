China registra el mayor aumento de muertes diarias por el coronavirus

Nunca se habían registrado tantos nuevos fallecidos por culpa del coronavirus de Wuhan como este sábado. En 24 horas se sumaron 46 víctimas mortales, de las cuales 45 se registraron en la provincia de Hubei, epicentro de una epidemia que tiene al mundo en vilo y que suma ya 259 muertes. El número de infectados también se ha disparado hasta los 1.347 y está provisionalmente en 11.821. Casi 18.000 personas se encuentran en observación a la espera de confirmar si están infectados o no. Y son pocos, porque, según Neil Ferguson, especialista en Salud Pública del Imperial College de Londres, "una estimación conservadora" lleva a pensar que ese número se incrementará hasta los 100.000. Científicos de Hong Kong reducen esa cifra hasta los 75.000, pero son todavía siete veces más que las actuales.

A pesar de la grave situación, Pekín ha tomado una decisión opuesta a la de los gobiernos que están repatriando a sus compatriotas atrapados en Hubei. China ha comenzado a fletar aviones para que los residentes de esa provincia en el extranjero puedan regresar a la zona en la que se registran más contagios. Los dos primeros vuelos partieron el viernes desde Bangkok, la capital de Tailandia, y desde la ciudad malasia de Kota Kinabalu y aterrizaron en Wuhan de noche con 199 ciudadanos chinos a bordo. "Estoy agradecido a mi país por no dejar a nadie atrás", comentó uno de los pasajeros, Gao Huilin, que se había quedado atrapado en Malasia debido a las cancelaciones decretadas por las aerolíneas.

Mientras tanto, cada vez más países cierran sus puertas a los ciudadanos chinos. Corea del Norte fue la primera en clausurar su frontera y este sábado se sumó su archienemiga Estados Unidos, que prohibirá la entrada de cualquier extranjero que haya visitado China en los últimos 14 días. El mismo camino ha seguido Australia -que ayer emitió una recomendación de no visitar el gigante asiático-, Mongolia, Kazajistán, Rusia o Singapur. Y todo apunta a que, poco a poco, China será aislada del mundo.

Dentro de la segunda potencia mundial, los dirigentes tampoco quieren correr riesgos y muchas ciudades y regiones están extendiendo las medidas tomadas para prevenir la propagación del 2019-nCoV. En Huanggang, una de las ciudades en cuarentena, solo una persona de cada familia tiene permiso para salir a la calle y abastecer al resto. Por su parte, Tianjin, un polo manufacturero de 15 millones de habitantes, exigió el cierre de todos los comercios y empresas que no sean esenciales. Por primera vez esta disposición llega sin fecha de caducidad, se decreta «hasta nueva orden».

Y en lugares más remotos, como la región de Mongolia Interior, algunos han echado mano de la tecnología para controlar que la población que sale lo hace protegida adecuadamente. En algunas localidades se utilizan drones que identifican a quienes no llevan mascarilla y sus operarios les advierten utilizando un altavoz. El diario 'Global Times' mostró el sistema en funcionamiento con una señora mayor que iba por la calle con la cara descubierta. Después de fijarse en el aparato que la sobrevolaba una voz metálica le envió una orden. «Sí, le hablamos a usted. No debería salir sin mascarilla. Vuelva a su casa y no olvide lavarse las manos», dijo.

Afortunadamente, diferentes epidemiólogos chinos avanzan que el pico de infecciones puede estar ya cerca, y que la tasa de contagio podría comenzar a remitir. Pero también subrayan que no se puede bajar la guardia hasta dentro de varios meses. China, no obstante, critica que un creciente número de países impongan un veto a la entrada de nacionales chinos y de quienes hayan pisado el país. El primer ministro, Li Keqiang, solicitó ayer a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que facilite la llegada de suministros desde Europa para mejorar la respuesta a la amenaza del brote. "China está dispuesta a desarrollar una cooperación relevante con la comunidad internacional", dijo.