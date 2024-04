Premio para un cóctel zaragozano en el Salón Gourmets de Madrid

En la nueva edición del Salón Gourmets, que se celebra hasta el jueves en Madrid, se desarrollan varios certámenes de diferentes disciplinas. De quesos, de apertura de ostras, de corte de jamón... Otro de ellos ha sido el 13º Concurso Nacional de Cócteles, de orujos Panizo, en el que estaba clasificado un zaragozano que finalmente se ha alzado con el tercer premio.

La propuesta que ha conseguido el bronce se llama 'Jú zi' y su autor es Adrián Orgaz. ¿Qué significa ese nombre? Es la traducción de 'mandarina' en chino, por lo que la impronta cítrica es importante.

Orgaz lo ha preparado con licor de orujo tostado y de café -lo que le ha brindado un matiz amargo, pero también dulce- y zumo casero de mandarina. También ha incluido clara de huevo para darle más "textura y cuerpo", ha comentado Orgaz. El joven quería que Aragón estuviera presente de alguna forma, así que ha optado por añadir un cava brut nature, de Particular. Este último ingrediente de Bodega San Valero, de la denominación de origen de Cariñena, le ha dado efervescencia y volumen.

"El toque final ha sido un perfume, que he pulverizado, hecho con orujo de café, de tostado y una infusión de vodka con las pieles de los cítricos", ha continuado el zaragozano, que acompañaba durante su consumición. Lo ha culminado con una pequeña flor minimalista. Adrián define la propuesta como "fresca y compleja".

Tal y como se muestra en la descripción, lo ha agitado en coctelera y ha realizado un doble colado -con colador fino-. Ha vertido todos los ingredientes en la coctelera, excepto salvo el cava y la esencia, sin hielo y ha agitado enérgicamente introduciendo aire, para crear espuma. A continuación, ha ejecutado un doble agitado, está vez introduciendo hielo roca en la coctelera. El servicio ha sido en una 'coupette' fría -copa de estilo cóctel-.

"La verdad es que estoy muy contento, porque es la primera vez que me presento y no he sentido mucha presión porque lo tenía muy trabajado", ha confesado Orgaz a HERALDO tras alzarse con este tercer premio. "Ha salido lo que pronosticaba: he cumplido los tiempos, la presentación me ha salido bien y la degustación también ha sido buena, que creo que ha sido de lo que más ha gustado", ha añadido.

El barman cántabro Borja Gutiérrez Aguirre con su cóctel 'La Gilda' ha sido el mejor valorado de la prueba, por lo que ha conseguido el oro, mientras que la plata ha sido para el zamorano Jonathan Méndez Tapioles con 'Homenaje'.

