El nuevo bar del casco de Zaragoza con un exquisito 'brunch' y los mejores cócteles

Cuando una persona prueba por primera vez los huevos Benedict y están bien hechos, con la salsa holandesa en su punto, se pasa la vida buscando un lugar donde repetir la experiencia sin sufrir una bajada de calidad. En Zaragoza hay muchos sitios para poder disfrutar de este manjar, pero Nueva York es la capital mundial del ‘brunch’, sobre todo gracias a las visitas de las protagonistas de ‘Sex and the city’ a la maravillosa cafetería de Manhattan Le Pastis, que ya no existe y que visitaban en la ficción cerca del Chelsea Market, que sí existe.

La Gata con Manchas, un 'brunch' acogedor en Zaragoza

Aunque ir a Nueva York siempre es una buena idea, no hay que marchar tan lejos para tomarse un 'brunch' espectacular. Con acercarse a la calle Santiago de Zaragoza, en el número 27, es suficiente. Allí acaba de abrir La Gata con Manchas, un emprendimiento de Ana Del Castillo y Aitor Álvarez, que cubre esta necesidad y otras muchas con un estándar de calidad muy alto.

“Tanto Ana como yo disfrutamos yendo ir a cafeterías y coctelerías en Zaragoza, y algo que siempre buscamos es un negocio acogedor, donde te sientas a gusto y tomes un buen producto, pero sintiéndote al mismo tiempo como si estuvieras en tu propia casa. Quiero decir, tomándote una tarta deliciosa que pareciese hecha en casa. Ahora aplicamos esa filosofía a La Gata con Manchas”, apunta Aitor.

El 50% de este nuevo local recalca el 100% de manufactura en la oferta culinaria del local. “Las recetas son propias, y también la elaboración. Nuestras tartas no se pueden encontrar en ningún otro sitio. El diseño del local y su decoración es cosa de los dos: también lo hemos pintado a nuestro gusto. En cuanto al mobiliario, hemos comprado a anticuarios, porque nos gusta darle una segunda oportunidad a muebles antiguos, ya sean restaurados o sin restaurar”.

La idea del dúo, más allá de mimar los detalles en la cocina y los cócteles, es “crear un buen ambiente, por lo que también cuidamos la iluminación y la música, cada momento del día tienen la suyas. En cuanto a las recetas, además, iremos renovando las propuestas… y contemplamos tardeos con los cócteles de Ana como protagonistas”.

La Gata con Manchas abre de 8.30 a 21.00 de domingo a miércoles, de 8:30 a 22:00 los jueves y de 8.30 a 0:00 los viernes. El sábado estarán un rato más: de 9.00 a 1.00. Además, es un bar 'Pet friendly' para poder llegar a tu perro y pasar un buen rato con tu amigo inseparable.