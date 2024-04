Tarde de cocina con Francho Serrano y los alumnos de la Fundación Lacus

La integración real y normalizada de niños y jóvenes con y sin discapacidad intelectual es la razón de ser de la Fundación Lacus Aragón, la que mueve sus resortes. Un objetivo que, entre otros escenarios, también se traslada a la cocina.

Desde hace cuatro años, uno de sus proyectos de ocio inclusivo se desarrolla en los fogones de la Escuela de Cocina Azafrán, donde 16 cocineros junior protagonizan el programa 'Salseando con los chefs de LacusCina'. De vez en cuando invitan a cocinar a algún personaje conocido y este sábado se ha apuntado el jugador del Real Zaragoza, Francho Serrano.

"Conozco el trabajo que realiza esta fundación a través de mi padre que es amigo del presidente, así que cuando me lo propusieron, y al coincidir que podía venir, no me lo pensé dos veces; estoy encantado de cocinar con estos chefs", destaca el jugador.

Dentro de sus capacidades, los alumnos hacen de todo. Así lo confirma el cocinero Luis Vicente, implicado desde el principio en el proyecto. "A lo que más importancia le damos es a la seguridad y a la organización".

Tras las explicaciones, llega el momento de preparar las dos recetas de la jornada: 'cheese burger' con salsa de aguacate y macedonia de frutas. "Me encanta el aguacate -le comenta el jugador del Zaragoza a sus compañeros- es una de mis frutas preferidas", así que junto a Guille, uno de los alumnos, abre uno para vaciarlo.

En esta cita, Francho Serrano no es el único representante del Real Zaragoza. Le acompañan las juradoras del equipo infantil Nadia López, de 12 años, y Ainhoa Martínez, de 13. "Lo estamos pasando genial, son unos chicos muy majos y estamos aprendiendo mucho de cocina", comentaban al unísono. A las dos, lo que más les apetece es comerse para merendar la hamburguesa que están preparando. "Hemos hecho un buen equipo con los dos Guilles y con Jorge y entre todos estamos haciendo la receta, desde la elaboración de la carne hasta la salsa, así que nos hace ilusión disfrutarla luego".

Mientras tanto, Francho Serrano se pasa por las mesas para conocer a todos los alumnos y echarles una mano en lo que haga falta. "Estos chicos te aportan una energía muy especial. Apenas son dos horas las que voy a estar con ellos, pero se viven intensamente y se disfrutan mucho". A su juicio, "es una experiencia de integración que se la recomiendo a todo el mundo porque son muy agradecidos".

En fin, que las barreras mentales alrededor de la discapacidad saltan por los aires en esta cita que se transforma en un gran acto de generosidad. "No te juzgan, todo les parece bien y son divertidos; hacen que las cosas sencillas parezcan extraordinarias". Más allá de los argumentos culinarios, Luis Vicente se queda con esas sensaciones. "A ver en qué trabajo te reciben con tanto cariño como en este taller", confiesa.

La despedida también llega en forma de agradecimiento, con la entrega de bufandas del Real Zaragoza a los jóvenes chefs. Un bonito recuerdo del que todos disfrutan mientras degustan la hamburguesa y la macedonia de frutas.

