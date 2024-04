A qué hora regala el Mercado Central de Zaragoza rebujito y fino para celebrar la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla 2024 comenzará en la capital hispalense a las 00.00 del domingo 13 de abril con el 'alumbrao' que encenderá las luces de la portada y de todo el recinto ferial. Hasta el día 20, los sevillanos y visitantes bailarán sevillanas, comerán 'pescaíto frito' y recorrerán el albero y las casetas de la feria.

En Zaragoza, la Feria de Abril también se dejará sentir este fin de semana. El Mercado Central, el Hábitat Sella y la Casa de Andalucía han organizado distintas actividades para abrir boca antes de la Feria de Andalucía que tendrá lugar del 24 al 28 de abril en la capital aragonesa.

Rebujito y fino 'manzanilla' gratis en el Mercado Central

Los sabores más andaluces se podrán degustar en el Rombo Zentral del Mercado Central de Zaragoza del 11 al 28 de abril. El 'corner' itinerante que cada mes renueva su oferta, inaugura su nuevo espacio y ofrecerá rebujito y fino 'manzanilla' a quienes se acerquen a este espacio este jueves entre las 20.00 y las 22.00. El objetivo es comenzar con buen pie esta andadura flamenca en Zaragoza y celebrar la primavera con buena música y buena gastronomía.

Feria de Abril en Hábitat Sella

Habitat Sella (c/ Pilar Lorengar. Villanueva de Gállego) también va a celebrar la Feria de Abril a lo grande este fin de semana. Desde el viernes 12 de abril, que tendrá lugar su particular encendido, hasta el domingo por la tarde, la fiesta no parará. Casetas, un menú especial, tardeo y flamenco hasta el domingo en un recinto que se asemejará al ferial de Sevilla.

Rastrillo solidario de La Casa de Andalucía

La Casa de Andalucía en Zaragoza celebrará la edición número 36 del 24 al 28 de abril en la Sala Multiusos de Zaragoza, pero este fin de semana organiza un rastrillo solidario.

El sábado y domingo 13 y 14 de abril de 10.00 a 20.00 en La Casa de Andalucía de Zaragoza (calle García Condoy) tendrá lugar el rastrillo solidario de trajes de flamenca con el objetivo es favorecer el desarrollo sostenible y dar una segunda vida a los trajes y complementos. El plazo para apuntarse termina el 11 de abril a las 21.00.