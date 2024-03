El mejor torrezno del mundo se elabora en el Café Chicago de Zaragoza

El mejor torrezno del mundo se elabora en Zaragoza y lo hacen los hermanos José María y Juan Carlos Calvo en el Café Chicago del barrio de La Almozara. Esto es lo que se ha decidido hoy en El Burgo de Osma (Soria) durante la celebración del concurso para elegir el mejor torrezno mundial. El premio, que no tiene dotación económica, se lo ha entregado el ex jugador de baloncesto Fernando Romay.

Esta es la primera vez que el galardón sale de la provincia de Soria, así que los hermanos Calvo estaban “muy contentos” de la proeza que han conseguido. Aunque ellos tienen raíces sorianas, ya que su madre es de Soto de San Esteban de Gormaz y tienen casa en esta localidad, se sienten muy aragoneses y una parte muy importante de este premio se lo deben al nivel de exigencia que durante muchos años han tenido entre su clientela zaragozana.

En la categoría profesional han tenido que competir con restaurantes de Soria capital y provincia, pero también de Madrid, Castellón de la Plana, Burgos y Navarra. “No lo hemos tenido fácil porque el tiempo ha sido muy justo, algo menos de una hora, que está muy en el límite para intentar conseguir un buen resultado”, comenta Juan Carlos.

De hecho, él y su hermano han sido prácticamente los únicos que han partido de cero, con la panceta cruda, que han tenido que cortar, seleccionar, pochar, hornear y freír. “Ha habido otros establecimientos que ya la traían pochada y que han ido más tranquilos, pero nosotros nos la hemos jugado a hacer todo el proceso en el momento y nos han salido muy bien”.

De hecho, prosiguen los dos hermanos, se han llevado a El Burgo de Osma el horno y la freidora que utilizan habitualmente en el Café Chicago. “El año pasado ya vivimos la experiencia en este certamen y nos dimos cuenta de que no es lo mismo que trabajar con tu propia maquinaria, así que este año hemos venido sobre seguro y ahí está el resultado”.

Juan Carlos Calvo reconoce que tras este importante galardón “estamos un poco acojonados, si se me permite la expresión, porque si hasta ahora ya era una locura la de torreznos que teníamos que preparar, no me quiero ni imaginar lo que va a suceder a partir de este momento”. El sábado del pasado fin de semana, por ejemplo, comentan que vendieron alrededor de 400 torreznos, “cuya elaboración lleva su tiempo y no te puedes saltar ni un solo paso porque no quedan igual”.

A la hora de explicar cómo es el mejor torrezno del mundo -el que ellos preparan en el Café Chicago de Zaragoza- los dos hermanos lo describen como “un torrezno grande que sale a la mesa troceado con pan con tomate en una bandeja alargada. Destaca por el predomino de dorados en la grasa y en la corteza, y por el tamaño de las burbujas. Además, está muy proporcionado respecto a la grasa y el magro”.

En fin, estos son los detalles que ha apreciado y valorado el jurado que se ha dado cita en el hotel Virrey de El Burgo de Osma. Por cierto, en esta cita también ha estado la madre de Juan Carlos y José María, Flor Jarabo. “Ella y mi abuela son las que nos han trasmitido los secretos del producto, así que buena parte del mérito es suyo”.