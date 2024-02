Los vinos de garnacha aragonesa, medallistas en Las Vegas

Las Vegas fue el escenario de una nueva edición del certamen Access Live, en el que participaron vinos y licores de todo el mundo. En total se presentaron unos 400 vinos y licores, que se sometieron a una cata a ciegas en la que se eligieron bebidas para 35 categorías diferentes. Entre todos ellos, las garnachas aragonesas brillaron con luz propia.

De hecho, España estuvo en el podio del exclusivo 'Best in Show' de oros con dos vinos aragoneses, los únicos reconocidos por la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores de Estados Unidos, Wine and Spirits Wholesalers of America (WSWA), la organizadora del evento.

Una medalla de doble oro fue Monasterio de las Viñas 2019 Reserva, de la bodega Grandes Vinos. Este vino de la denominación de origen Cariñena también fue reconocido como el "mejor vino de la feria" y "mejor vino de la categoría mezcal de garnacha tinto". Es una mezcla de tempranillo, garnacha y cariñena que goza de un rojo rubí brillante con borde granate. Se caracteriza por sus aromas de fresa, violeta y regaliz y, en boca, se aprecia afrutado, equilibrado y suave.

Por su parte, Aragonia 2019, de Bodegas Aragonesas, fue laureada en la selección especial garnacha con otro doble oro y señalado como "mejor vino de la categoría garnacha". Este vino de la D. O. Campo de Borja se elabora con uvas de viñedos de más de 30 años de las laderas de la cordillera Ibérica, con una producción media inferior a 2 kilos por cepa.

Pero estas no fueron las únicas distinciones que cosecharon al otro lado del charco para las referencias aragonesas. La lista la complementa Monasterio de las Viñas 2017, de Grandes Vinos, con una medalla de plata. También Don Ramón 2020 con otro oro y Coto de Hayas 2021 y Fagus de Coto de Hayas 2020 con platas, todos ellos de Bodegas Aragonesas. El frisante Viñas de Miedes de Bodegas San Alejandro se alzó con un oro y Baltasar Gracián 2021, de la misma bodega de la D. O. Calatayud, con una plata.

Estos resultados -ocho medallas y dos menciones especiales- son el "broche de oro", tal y como celebra Asociación para la Promoción del Vino Garnacha -Garnacha Origen-, a una campaña de promoción de tres años en Estados Unidos. Durante este tiempo, la ha promocionado y educado sobre esta variedad autóctona de Aragón, a través de eventos y seminarios.

El certamen Access Live se considera "el mayor encuentro" de distribuidores de vinos y licores en territorio americano, de hecho, se calcula que se concentran más de 2.500 profesionales que comercializan más del 80% de los vinos que se venden en Estados Unidos. Dentro de esta cita, en paralelo, es donde se organiza el concurso de vinos y licores 'Best in Show'.

Además de las dos referencias aragonesas, también se han valorado positivamente vinos de Chile, Francia, Japón, Grecia, Italia y Australia. En la categoría de bebidas espirituosas también se han incluido Estados Unidos, México, Jamaica, Canadá o Japón.

