Borja Insa: "Hago verdaderas locuras, como un cóctel con esperma de atún"

Cuando Borja Insa (Zaragoza, 1989) llegó a Madrid Fusión no tenía ni idea de que iba a regresar a casa con el primer premio de Bartender Revelación.

La jornada inaugural visitó la feria con su equipo de Moonlight. El segundo impartió una ponencia en el nuevo espacio Drinks junto al chef Cristian Palacio y Kase.O. Y el tercer día iba a montarse en un AVE a las 10.00 para volver a la capital aragonesa y abrir la coctelería de la calle de Santiago. Sin embargo, alguien le sugirió que retrasarse el billete. Pocos minutos después de recibir el galardón todavía se mostraba incrédulo de lo que acababa de vivir.

Si el 31 de enero fuera un cóctel, ¿cómo lo llamaría?Inesperado Sour, porque ha sido por sorpresa, totalmente.

¿No sabía nada?Nada, me dijeron que cómo no iba a ver la presentación de la mesa sensorial en el auditorio porque, además, servían una de nuestras creaciones. Al final, apañé los horarios del tren, pero mi idea era hacerme una foto y ver a mis amigos en el escenario principal. Y, de repente, escucho mi nombre. Ha sido una bofetada muy dulce.

Este es el más reciente, pero en los últimos años ha recibido más reconocimientos, ha estado en el ‘top ten’ de los mejores...Es un sueño. Hago lo que me gusta con toda la libertad y se me valora. Se me entiende aunque haga verdaderas locuras, como un cóctel con esperma de atún. Para mí, el cóctel es un lenguaje. Si un mensaje no llega a un receptor, no sirve de nada y, por suerte, mis mensajes llegan. No nos tratan de locos ni de mezclar zumos...

¿Qué significa que se haya concedido este primer premio Bartender Revelación?Igual que hay restaurantes de muchos tipos, hay bares y coctelerías de muchos tipos. A Moonlight, no solo se viene a beber, sino a muchas otras cosas. La gastronomía es emoción, experiencia... Ya somos como la cocina, la sumillería o la pastelería. Perdona, es que sigo en ‘shock’, si hubiera sabido que estaba nominado, me hubiera preparado unas palabras.

Ahora tiene la oportunidad.Diría que este premio es la expresión de que el cóctel es totalmente gastronomía y siempre lo ha sido. Hemos estado muchos años con una venda en los ojos. Hoy es un día histórico.