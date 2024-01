El Limpia del Tubo y sus bocatines están de vuelta

El Limpia del Tubo (c/ Cuatro de Agosto, 18) ha regresado de nuevo de la mano de su propietario, José Antonio Pastor, que hacía 16 años que no se ponía detrás de la barra. Durante todo ese tiempo, otros dos hosteleros han mantenido viva la llama de un local que como bar no tiene tanta historia, ya que se inauguró en 2006.

Antes, durante muchos años, fue un establecimiento dedicado a la limpieza y reparación de calzado. José Antonio recuerda que fueron su abuelo y su padre, que venían de Jaén, “los que montaron el negocio y por allí pasó toda la familia aprendiendo el oficio”.

José Antonio Pastor ha recuperado muchos objetivos vinculados a la zapatería Alejandro Toquero

En el año 2006, al calor de la Exposición Internacional de Zaragoza, el Tubo empezó a cobrar una nueva vida y a ese carro se subió El Limpia, transformado en bar, para empezar a ofrecer unos bocatines que los asiduos de la zona todavía recuerdan.

José Antonio Pastor tenía otro negocio hostelero y en 2008 decidió alquilar El Limpia. “No llegaba a todo”, reconoce. Eso sí, con la condición de que no se podía cambiar el nombre. En estos 16 años, los dos inquilinos que han estado en El Tubo han dejado su sello, pero los bocatines, con unos u otros ingredientes, se han mantenido.

El año pasado, el propietario decidió que quería regresar. “A la vejez viruelas”, comenta. “He trabajado mucho por toda España, sobre todo en Ibiza, y me apetecía volver a Zaragoza”. Apenas ha tenido que darle una mano de pintura al local y cambiar la decoración para rememorar en una de las paredes el ya casi desaparecido oficio de zapatero. Cepillos, latas de betún, albarcas y varias herramientas recuerdan un material y una profesión que pasaron a la historia.

El calzado, la música, el toreo y la pintura están muy presentes en la decoración. Alejandro Toquero

“También hay detalles de ambiente taurino que tanto le gustaba a mi padre y del rockabilly de los 80 en Zaragoza, que es mi otra gran pasión, la música y el baile”, explica José Antonio. Enmarcado se puede contemplar un contrato a Mas Birras por 50.000 pesetas. Y en la pared de enfrente, el protagonismo lo tiene el arte con exposiciones de pintura.

Alrededor de este 'contenedor' cargado de recuerdos, el nuevo Limpia ofrece una propuesta gastronómica protagonizada por productos muy seleccionados. Hay queso de Tarancón, embutidos ibéricos, jamón de Agua Viva (Teruel), cecina de toro y muchos ingredientes de Jaén, la tierra de su abuelo y de su padre.

De hecho, hay un apartado de tapas jienenses entre las que la gran protagonista es la morcilla: achorizada, de cebolla picante y dulce, amarilla… En la barra, detrás de la vitrina, los que relucen esplendorosos son los vinagrillos, con aceitunas y mejillones de grueso calibre. Gilda, salmuera, boquerón y taco de atún son otros clásicos que también se pueden degustar.

Sin embargo, son los bocatines -que siempre han estado en El Limpia- los que más llaman la atención a los clientes. José Antonio ha diseñado su propia carta, la que más le apetecía después de hacer numerosas pruebas.

La carta de tapeo ha cambiado completamente para atraer a la gente joven. Alejandro Toquero

Todos los bocatines elaborados con pan de cristal tienen nombres relacionados con el mundo del calzado. Es su particular homenaje a una profesión que conoce bien. Calzas ha sido el último en llegar entre la docena que ofrece. “Lleva cochinita pibil, pera en almíbar y verduras asadas; es una combinación que me encantó desde el primer día que la probé y que me apetecía tener”.

También están incolora (bacalao ahumado y olivada), betún (morcilla de Jaén en crema), alpargata (ternera mechada y verduras) o albarca (mejillones en su jugo y pepinillo). Todos a 3,50 euros.

Además, se mantienen dos recetas históricas que están desde los primeros días de El Limpia. Se trata del papa-pico (patata, picadillo soriano y mojo) y las papas arrugadas “que aprendí a hacer en Canarias donde tengo buenos amigos”. Lo dicho, El Limpia ha vuelto.

