Un restaurante del Actur idea un bono para ofrecer su menú del día a 8,60 euros

La cuesta de enero ya se está empezando a notar en el sector hostelero. Hay locales que durante estos días cierran por vacaciones para dar descanso al personal y empezar a afrontar así dos de los meses más flojos del año. Otros no echan la persiana del todo, pero bajan el ritmo con el mínimo de trabajadores. Y hay quien busca ideas imaginativas para intentar capear el temporal y que el bajón de facturación sea lo más llevadero posible.

Este es el caso del restaurante Kuarto Pino del Actur (María de Maeztu. Esquina Rosa Chacel) de Zaragoza. Su propietario, Stefan Vasilescu, se ha propuesto intentar fidelizar a los clientes habituales y atraer a otros nuevos ofreciendo una especie de bono social a la hora de comer.

"Al día solemos dar entre 30 y 40 menús; en muchos casos a personas que vienen prácticamente diario -comenta Stefan-, así que se nos ha ocurrido fidelizarlos todavía más, de forma que adquiriendo un bono mensual que tiene un valor de 200 euros puedan comer entre semana durante todo el mes". Al final, con estas cuentas, el menú sale a 8,6 euros frente a los 13 que cuesta desde el uno de enero.

Las dos zonas de comedor de El Kuarto Pino pueden acoger hasta un centenar de comensales, así que la idea del propietario con esta iniciativa es intentar acercarse a mediodía a esta cifra. "Por la zona hay muchas oficinas y grandes empresas como Adidas, DKW o Deloitte que tienen sus centros de negocios, así como los juzgados, con muchos trabajadores a los que les puede interesar una oferta así", explica.

Stefan Vasilescu, sirviendo una copa de vino a dos clientas A. Toquero

Pero no solo este es su público objetivo. "También pensamos que esta propuesta puede cumplir un fin social, de forma que vecinos de la zona a los que no les apetece cocinar o que viven solos y no pueden hacerlo, tengan acceso a él por poco más de ocho euros".

Stefan deja bien claro que esta iniciativa supone ofrecer un menú igual que el de 13 euros. "Ni se rebaja la cantidad ni la calidad; es exactamente el mismo, no hay ningún cambio". De momento, lo que no ha resuelto es qué hacer si algún cliente que adquiere este bono falla algún día. "Estoy pensando en ofrecer descuentos para las cenas o para el fin de semana, pero por ahora no lo tengo claro", prosigue.

También contempla la opción de que la clientela, si no va a poder acudir en alguna ocasión, se lleve el menú a su casa y lo coma al día siguiente o lo congele. "O que la gente, sobre todo si son vecinos del entorno, lo recoja en el restaurante y lo deguste tranquilamente en su hogar".

El menú de Kuarto Pino incluye cinco primeros y segundos platos con propuestas entre las que hay ensalada, verdura, legumbres y pasta. Entre los principales, esta semana se puede disfrutar, por ejemplo, de conejo en salsa de almendras, secreto ibérico con salsa de foie, timbal de carne y setas con salsa romescu, pechuga rellena de jamón de york y queso, y calamar a la plancha con verduras.

El local es amplio y luminoso, con una mezcla estilos moderno y vintage, y sillas y mesas diferentes que le aportan un aire muy desenfadado. Raciones, bocadillos, ensaladas y tostadas son los principales argumentos de la carta de picoteo con la que se complementa este menú del día al que se le quiere dar un aire muy social.

