Así es el restaurante de Aragón donde comerán las directivas del FC Barcelona y el Barbastro

Las ocasiones únicas hay que celebrarlas en lugares especiales. El envoltorio es parte del regalo, y si se trata de un enclave mágico, que entra por los ojos y cuenta una historia, mejor que mejor. Eso ocurre con la eliminatoria de Copa del Rey de fútbol entre la Unión Deportiva Barbastro y el F.C. Barcelona. El equipo oscense cumple este 2024 sus primeros 90 años de trayectoria, y lo hace enfrentándose al rival de más entidad que ha pasado por su campo en una competición oficial.

Comida de los directivos del Barbastro y del FC Barcelona

La tradicional comida entre las directivas de ambos clubes merecía un sitio acorde a la importancia que tiene este duelo para el equipo local. El grupo Mas Farré, que posee en la vecina Monzón el restaurante MasMonzón, también tiene bodegas de la D.O. Somontano y es en una de ellas donde esa comida de hermandad se va a celebrar este domingo 7 de enero, en una cita privada. Aunque no ha trascendido previamente el menú, no faltarán los productos estelares de la tierra, de kilómetro cero, todo ello regado con el vino local.

La Bodega-Blecua: solera y tradición

El escenario de ese encuentro es producto de la iniciativa de la bodega Viñas del Vero, que quiso crear una bodega para la elaboración en exclusiva de su vino de más alta gama. Así nació Blecua, en el verano del año 2000, que trabaja el vino del mismo nombre a partir de uvas cabernet sauvignon, tempranillo, syrah y merlot. Está a 5 kilómetros de Barbastro (crta. de Barbastro, Calle Naval, Km. 3, 7) y muy cerca de la propia matriz de Viñas del Vero, situada junto a Bodegas Pirineos y Lalanne.

Más conocida en la zona como la torre Blecua, el edificio principal de la bodega data de finales del siglo XI, cuando era utilizada como lugar de retiro por los monjes benedictinos franceses de Santa Fe de Conques. La bodega Blecua tiene 14 hectáreas de superficie.