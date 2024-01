Restaurantes de Zaragoza para ir si te toca la Lotería del Niño 2024

Hay muchas formas de gastar el dinero de un premio. Pero, sin duda, una de las mejores es darse un buen homenaje en algún restaurante de calidad. Si no has tenido suerte en la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño es otro de los clásicos navideños donde se reparten grandes cantidades de dinero. Y, si resultas ser uno de los afortunados que se haga, aunque sea, con un pellizco del premio, no se nos ocurre mejor forma de estrenarlo que en alguno de los mejores restaurantes de Zaragoza y, ¿por qué no? en un Estrella Michelin.

No te pierdas el siguiente listado de establecimientos de la capital aragonesa en los que disfrutar de menús degustación y productos de calidad si te toca la Lotería del Niño 2024.

Restaurante Cancook, calle de León XIII, 2-4

Pasión por la cocina, en ganas de poner en valor Aragón y el compromiso con el entorno. Así se definen en este restaurante de la calle de León XIII, 2-4, de Zaragoza. Este restaurante, reconocido con una Estrella Michelin, ofrece tres menús para que elijas el que más te guste:

Menú Festival , con 18 pases, es la mejor opción para probar sus nuevas creaciones. Tiene un precio de 120 euros; y, si quieres vivir la experiencia completa, añádele la 'Armonía de vinos' por 120 euros.

, con 18 pases, es la mejor opción para probar sus nuevas creaciones. Tiene un de 120 euros; y, si quieres vivir la experiencia completa, añádele la 'Armonía de vinos' por 120 euros. Gran Menú , una experiencia de 14 pases, es ideal para conocer el estilo y la cocina de Cancook. Tiene un precio de 90 euros. La 'Armonía de vinos' cuesta 90 euros.

, una experiencia de 14 pases, es ideal para conocer el estilo y la cocina de Cancook. Tiene un de 90 euros. La 'Armonía de vinos' cuesta 90 euros. Menú Evolución. Consta de 21 pases y es su experiencia más completa, para sumergirte de lleno en su cocina. Tiene un precio de 150 euros y solo está disponible en horario de comidas hasta las 14.00 y en horario de cenas hasta las 20.45. En este caso, la 'Armonía de vinos' cuesta 150 euros.

Restaurante La Prensa, en la calle José Nebra, 3

Con una larga trayectoria profesional, nació como un negocio dedicado a la venta de vinos a granel, y su evolución es impecable. Goza de una Estrella Michelin y se sitúa en la calle José Nebra, 3, de Zaragoza. Aquí podemos disfrutar de dos menús elaborados por la Chef Marisa Barberán:

Menú Degustación . Tiene un precio de 85 euros y consta de tapas, seis pases y dos postres.

. Tiene un de 85 euros y consta de tapas, seis pases y dos postres. ​Menú Gastronómico. Formado por tapas, ocho pases y tres postres, tiene un precio de 110 euros.

Restaurante Gente Rara, calle de Santiago Lapuente, 10

"Locos y raros, porque aburridos y normales existen demasiados". La carta de presentación de Gente Rara no invita a otra cosa que no sea sumergirse en esta experiencia gastronómica que podemos vivir en su establecimiento de la calle de Santiago Lapuente, 10, de Zaragoza. Estos son los dos menús que ofrecen:

Menú Chalado , creado con la intención de iniciarse en su mundo gastronómico, tiene un precio de 75 euros por persona y consta de 17 pases y 22 bocados. Si quieres ir más allá, puedes añadirle 'Armonía líquida' por 75 euros.

, creado con la intención de iniciarse en su mundo gastronómico, tiene un precio de 75 euros por persona y consta de 17 pases y 22 bocados. Si quieres ir más allá, puedes añadirle 'Armonía líquida' por 75 euros. Menú Lunático. Es su menú "más loco", en el que muestran su imagen más creativa. Su precio es de 100 euros por persona y está compuesto de 23 pases y 30 bocados. Para vivir la experiencia completa puedes añadir 'Armonía líquida' por 100 euros.

Más allá de las Estrellas Michelin de Zaragoza...

Estos son otros excelentes restaurantes de Zaragoza en los que disfrutar de la mejor gastronomía: