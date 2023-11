Estos son los alimentos que no deberíamos congelar y en España es muy común hacerlo

La práctica más común en España para conservar los alimentos y que duren más tiempo de una manera saludable y segura es congelarlos. Y es que, existen muchos alimentos que utilizamos en nuestro día a día que se pueden congelar para prolongar su vida útil. Además, hay otros que, por seguridad, para matar ciertas bacterias, es mejor congelarlos. No obstante, hay que asegurarse de que se cumplen con los procesos óptimos de congelación y descongelación para mantener los alimentos en buen estado.

Pero, también es importante saber que no todos los alimentos se pueden enfrentar al proceso de congelación, debido a sus características o composición. De hecho, si se congelan sin ser apropiado para ellos, se pueden producir cambios en su textura y sabor y pueden, incluso, ocasionar problemas de salud.

Los alimentos que no deberías congelar nunca

La verdad es que la lista de alimentos que no se deberían congelar es amplia, pero algunos de los más comunes son estos estos.

El primero, y uno de los más importantes de conocer, es el de los huevos con cáscara. No debes congelar bajo ningún concepto huevos enteros con su cáscara incluida porque el contenido líquido que contienen se expandirá en el momento de congelarse, lo que puede provocar que se rompa la cáscara y haga que la textura al descongelarse sea gomosa.

Así que, si quieres congelar huevos, lo mejor es que separes las claras y las yemas y las almacenes en recipientes o bolsas para congelar.

Las frutas de piel gruesa y un alto contenido en agua, como la sandía, tampoco las deberías congelar. No es recomendable congelarlas por su proporción de líquido, perderá toda su textura y sabor, de hecho, no se recomienda congelar ningún tipo de fruta, a no ser que se utilice para hacer helado, y muchas personas lo hacen.

No congelar las patatas sin cocerlas antes

Por otro lado, las patatas crudas no deben congelarse sin haberse cocinado previamente, ya que contienen mucha agua y su estructura celular cambia al congelarse, haciendo que tenga una textura desagradable y suave cuando se descongela. Todo lo contrario sucede con las patatas cocidas, que se pueden congelar sin problemas.

Por último, también hay que tener especial cuidado con congelar productos lácteos con alta concentración de grasa. La mayonesa, por ejemplo, o la crema, no se consiguen congelar bien debido a su alto contenido de grasa. Al descongelarse, estos productos se pueden llegar a separar, además de adquirir una textura poco agradable y con grumos. Lo que, además, no sería saludable.