Así puedes congelar las frutas y verduras para que duren más tiempo

Es sabido que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir, al menos, cinco raciones de frutas y verduras para mantener una dieta saludable. Es decir, 400 gramos por día y por persona de estos grupos de alimentos. Y en España, vamos por el buen camino porque somos uno de los países de Europa más consumidores de plátanos, por ejemplo

Pero, mucha gente se pregunta: ¿qué proporción de fruta y cuánta de verdura exactamente? Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's en Boston (Estados Unidos) han publicado un estudio en la revista 'Circulation' que explica cuántas exactamente. La conclusión es que, al menos 2 frutas, y 3-4 verduras.

Y, para que nos duren más tiempo en casa, te contamos cómo guardarlas en la nevera y por qué no es mala idea congelarlas. No obstante, es importante saber qué alimentos pueden congelarse y cuáles no. Por eso, frutas como el plátano, los cítricos sin piel o los frutos rojos se pueden congelar sin inconvenientes. Pero, el resto de frutas no es recomendable, de forma general, a no ser que vayamos a preparar helado casero.

Cómo conservar las frutas y verduras más tiempo

El primer paso importante que debemos llevar a cabo para conservar nuestras frutas y verduras más tiempo en el frigorífico es lavarlas antes de guardarlas. De esta forma, se eliminará cualquier suciedad o bacteria que pueda afectar a la durabilidad, calidad y conservación de las frutas y verduras. No obstante, recuerda que hay alimentos que no tienen que ser lavados para que no se descompongan antes, como las fresas, frutos del bosque o las setas.

Además, uno de los mejores recipientes para conservar este tipo de alimentos son los de mimbre porque facilitan la transpiración de los alimentos e impide que tengan moho o bacterias, según los expertos.

Más importante aún es separar bien los alimentos. Es decir, mantener las frutas separadas de las verduras en el refrigerador es clave porque algunas de ellas emiten etileno, un gas que puede acelerar la maduración y afectar negativamente a las verduras. Si las separamos, se previene el problema. Algunos alimentos que emiten este componente son las manzanas, las peras, los melones, la cebolla, los aguacates, el ajo o los tomates, entre otros.

Otro truco es guardar estos alimentos en bolsas de plástico perforadas para mantener la humedad adecuada.