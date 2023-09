Una huerta entre la Tierra y el cosmos

"Hacemos una agricultura que hace de puente entre la Tierra y el cosmos; de esta forma, los productos que salen del campo están llenos de vida para una alimentación más saludable". Así concibe Carlos Pascual, agricultor de la empresa familiar Las Cardelinas de Pinsoro, su apuesta por la agricultura ecológica, biodinámica y homeodinámica durante una visita a su explotación de la mano del programa Pon Aragón en tu Mesa.

Carlos, su mujer Ainhoa y sus hijos se organizan para atender el trabajo en la huerta y acudir a Zaragoza y a Huesca, tres veces por semana, a vender sus frutas y hortalizas en mercados agroecológicos.

Carlos se refiere al pequeño oasis que ha creado cerca del desierto de las Bardenas –"es un escenario en el que hay mucha astralidad", asegura- y en función de ello ha hecho un diseño energético del campo de cultivo: al fondo, al norte, coníferas, vinculadas a Saturno; al sur, espinos blancos, relacionados con Marte y, en medio, setos que tienen que ver con la Luna y la sexualidad.

La tierra de Las Cardelinas tiene mucho humus de lombriz. A. Toquero

Reserva una parte del campo para bosque, otra para frutales, setos, una balsa y, el resto, de siembra y hortalizas. También hay animales: pájaros, ranas, lombrices, insectos, abejas… Carlos está convencido de que con su método de trabajo, la naturaleza pone orden para que frutales, verduras y hortalizas ofrezcan su mejor versión, la más natural posible. "Somos energía y amor, que es lo que necesitan las plantas, como los humanos, y nosotros en Las Cardelinas ejercemos de canalizadores", explica .

Durante la visita a muchas personas les cuesta asimilar su discurso. Incluso, algunas sonríen y no lo ven claro. "Me pasa todos los días -prosigue- pero es algo que tengo superado y me da igual; ni intento convencer ni obligo a nadie a que compre mis frutas y hortalizas".

En cualquier caso, en los mercados agroecológicos de Zaragoza cada vez tiene más seguidores: "Hay personas que pasan la mano por encima de lechugas y acelgas y me dicen: dame esta o la otra. Notan su energía".

El rudimentario sistema que utiliza Carlos Pascual para eliminar hierbas. A. Toquero

Con el método y los mensajes que irradia por el campo, este agricultor asegura que "tenemos más de un 8% de materia orgánica, cuando una huerta ecológica normal, para tener un 4%, pueden pasar 20 años". Es algo que se aprecia rápido cogiendo un puñado de tierra con las manos. Está llena vida, de humus de lombriz, "pero es que a dos metros de profundidad también hay un porcentaje importante de humus". "Los romanos ya practicaban este tipo de agricultura -concluye-, pero desafortunadamente se nos ha olvidado lo importante que es el respeto por las plantas, los animales y los insectos".

Las hortalizas se mezclan con árboles, setos y diferentes plantas. A. Toquero

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.