Restaurantes de Zaragoza con menú para el día del Pilar: del Marengo al Gayarre

Comer el 12 de octubre en Zaragoza fuera de casa no es tarea sencilla. El Día del Pilar es fiesta grande en la capital aragonesa y la Ofrenda de la Virgen de Pilar atrae a miles de locales y 'foranos' hasta los alrededores de la Basílica. Vestirse con el traje regional, tomar un aperitivo y comer en alguno de los restaurantes y bares de Zaragoza es una tradición en muchas familias y grupos de amigos. Por eso muchos establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecen un menú especial para este este día. El lleno en los restaurantes está asegurado así que lo mejor es reservar pronto para no que darse sin mesa. Estas son algunas de las propuestas de varios restaurantes de Zaragoza para quien no quiera cocinar.

Restaurantes del centro de Zaragoza para comer en el Pilar

La Bocca, en la calle de Madre Vedruna 6, en el Centro de Zaragoza, también tiene Menú especial el día del Pilar por 39,95 euros que consta de entrantes , rodaballo ternasco o ternera, postre y bebidas.





En la calle Contamina 15, el restaurante Brasserie 1885 ha planteado un menú especial el 12 de octubre por 55 euros y 30 euros el menú infantil. Entre los platos que propone se encuentran:





La Lobera de Martín, Puerta Cinegia. La plaza de España es otro punto muy concurrido del Pilar y este restaurante también ha planteado un menú especial para este día por 39,90 euros, pero ya se ha llenado y no admite más reservas.

Restaurantes más tranquilos, con menú del Pilar