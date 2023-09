La sorpresa de una española en Alemania al comparar el precio del aceite en el supermercado

El aceite de oliva lleva semanas en el punto de mira por el encarecimiento que ha sufrido en los supermercados. El también conocido como oro líquido hace ahora más honor a su nombre que nunca con una subida de precios del 30% tal y como detalla la OCU. De hecho, algunas marcas han aumentado el coste de su botella de 6 a 10 euros. Este condimento, un básico de la dieta mediterránea y de las cocinas de España, se convierte así en un ingrediente de lujo sobre el que no cesan los debates.

Además, España es el principal productor mundial de este líquido dorado y encontramos muchas referencias que brillan a nivel internacional, algunas de ellas aragonesas, como el Aceite de Marta, de la Almazara Artal o el del belchitano Molino Alfonso. La exportación, por tanto, es un activo para este producto de origen que, sin embargo, no mantiene los mismos precios en todos los países en los que está a la venta. Así lo demostró el vídeo viral de un español residente en Irlanda en el mostraba cuándo valía un litro de aceite en los supermercados del país.

Para asombro de los españoles, el litro de aceite de oliva Virgen Extra en los supermercados irlandeses tenía un precio de 4,70 euros, la mitad de su coste en los viales del país de origen. Sin embargo, no ocurre lo mismo en todos los países europeos, tal y como se ha encargado de demostrar otra usuaria de TikTok que, en este caso, vive en Alemania. Tras ver el vídeo del coste en Irlanda, la joven se acercó a un supermercado alemán y, para su sorpresa, el del aceite de oliva no tiene nada que ver.

El precio del aceite de oliva en Alemania

La joven Mimi Olivan ha sorprendido a sus seguidores de TikTok al comparar el precio del aceite de oliva en los supermercados alemanes con el de los españoles. Después de la sorpresa que muchos se llevaron al comprobar que el litro en Irlanda era más barato, el resto de los países europeos siguieran una tónica parecida. Pero, nada más lejos de la realidad: lejos de los 4,70 euros por los que puede comprarse el oro líquido en Dublín, más barato que en España, en Alemania prácticamente se exige el doble.

Así lo ha demostrado al acercarse al lineal de aceite de oliva de un supermercado y mostrar el precio actual de una botella de medio litro, que ronda los ocho euros y que nunca es inferior de los siete. "Si en España el litro de aceite está por ocho euros, aquí por el mismo precio tenemos la mitad", comenta visiblemente indignada la joven que recuerda que por ese precio “en Irlanda pueden comprar cuatro botellas”.

A pesar de la sorpresa en redes, Mimi ya advierte al principio del vídeo que cree que el precio del aceite es más elevado en Alemania que en España. Argumento que apoya al declarar que siempre se queja de "los precios de los supermercados" de su país de acogida, porque consideran que son "muchísimo más caros" que aquí.

El vídeo lo finaliza con una dosis de sarcasmo al comenta que "hay que ser rico en Alemania para poder cocinar para poder cocinar con aceite de oliva". Comentario que ha suscitado la participación de otros usuarios de la red social: algunos aseguran que el precio no es tan elevado en otras cadenas de supermercados, mientras que otros acusan el problema a que no son productores de aceite y otros quitan crédito a los precios irlandeses, asegurando que no es posible la diferencia con otros países europeos.

